PM desarticula laboratório de drogas e apreende mais de 2 kg de cocaína em Sena

A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil

Entorpecentes encontrados/Foto cedida

A Polícia Militar do Acre, por meio da Patrulha Rural do 8ºBPM, desarticulou um laboratório utilizado para o preparo de entorpecentes e apreendeu 2,340 quilos de cocaína durante uma ação realizada na madrugada deste domingo (20), no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira.

Segundo informações repassadas pela polícia, a equipe realizava diligências pela região quando percebeu uma residência onde havia a presença de pessoas em atitude suspeita. Ao se aproximarem para averiguar a situação, vários indivíduos teriam fugido do local.

Durante a entrada no imóvel, os policiais encontraram a droga e diversos materiais que, segundo a PM, seriam utilizados no processo de preparo e refino de entorpecentes.

Nenhum suspeito foi preso durante a ação. O material apreendido foi encaminhado às autoridades competentes, enquanto as investigações devem continuar com o objetivo de identificar e localizar os envolvidos.

A ocorrência deverá ser investigada pela Polícia Civil, que poderá adotar as medidas necessárias para responsabilizar os suspeitos.