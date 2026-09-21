23/09/2026
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6º BPM recebe quatro novos oficiais para reforçar atuação da PM no Vale do Juruá

Militares, três homens e uma mulher foram nomeados ao posto de segundo-tenente em agosto

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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6º BPM recebe quatro novos oficiais para reforçar atuação da PM no Vale do Juruá
A chegada dos novos oficiais reforça o efetivo do 6º Batalhão e amplia a capacidade de atuação da unidade. — Foto: ContilNet

O 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou, na manhã desta segunda-feira (21), em Cruzeiro do Sul, uma formatura para recepcionar quatro novos oficiais combatentes que passam a atuar na Regional do Vale do Juruá.

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Os militares, três homens e uma mulher foram nomeados ao posto de segundo-tenente em agosto, após concluírem cerca de dois anos e meio de formação. A chegada dos novos oficiais reforça o efetivo do 6º Batalhão e amplia a capacidade de atuação da unidade.

Entre os novos integrantes está a 2ª tenente Ingrid Ferreira, que antes de ingressar na Polícia Militar trabalhava na área da educação em Cruzeiro do Sul. Segundo ela, retornar à cidade para integrar o 6º BPM era um objetivo desde o início do curso de formação.

Entre os novos integrantes está a 2ª tenente Ingrid Ferreira, que antes de ingressar na Polícia Militar trabalhava na área da educação em Cruzeiro do Sul. — Foto: ContilNet

“Foram dois anos e meio de muito aprendizado, e voltar para Cruzeiro do Sul, que era a minha vontade desde o início do curso, foi melhor ainda. Estou muito feliz em estar aqui no 6º Batalhão.”

Outro novo oficial é o 2º tenente Lucas Sánchez, que já havia atuado como praça da Polícia Militar de Rondônia antes de ingressar na PM do Acre. Ele destacou a experiência adquirida como soldado e a importância de atuar no Vale do Juruá.

“Nós temos uma responsabilidade muito grande por estarmos numa região atípica, com várias peculiaridades, locais de difícil acesso e muitos povos indígenas. Precisamos de uma grande gama de conhecimento e experiência para trabalhar com esse tipo de serviço.”

De acordo com o comandante do 6º Batalhão, os quatro oficiais serão distribuídos entre diferentes setores da unidade, tanto em funções administrativas quanto no serviço operacional.

e acordo com o comandante do 6º Batalhão, os quatro oficiais serão distribuídos entre diferentes setores da unidade. — Foto: ContilNet

Eles poderão atuar em áreas como policiamento de trânsito, policiamento ambiental, Giro, Rotam, Canil, equipes especializadas, pelotões e também na coordenação operacional do batalhão.

“São quatro tenentes recém-nomeados ao primeiro posto do oficialato, segundo-tenente. São oficiais que chegam para reforçar a capacidade operacional e o efetivo do 6º Batalhão”, afirmou o comandante.

Segundo ele, os novos oficiais também terão a função de coordenar e direcionar o emprego das equipes, buscando organizar o efetivo de acordo com as necessidades do serviço policial na região.

Além da formatura, o 6º Batalhão promoveu um café da manhã como forma de agradecimento ao efetivo e aos empresários parceiros que contribuem com a atuação da Polícia Militar no Vale do Juruá.

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