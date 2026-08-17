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PM morre após ser baleado na cabeça durante abordagem em bar

Soldado Paulo Henrique Faccin teve a arma tomada por suspeito foragido da Justiça

Por Redação ContilNet
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PM morre após ser baleado na cabeça durante abordagem em bar
Agente Paulo Henrique Faccin, do 9º Batalhão, ingressou na Polícia Militar na turma de 2025/ Foto: Reprodução

Um soldado da Polícia Militar do Espírito Santo morreu após ser atingido por um tiro na cabeça durante uma abordagem policial no bairro São Luiz Gonzaga, em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. O caso ocorreu na tarde do último sábado (15).

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A vítima foi identificada como Paulo Henrique Carvalho Faccin, de 28 anos, integrante do 9º Batalhão da PM.

De acordo com o relato de testemunhas, os policiais faziam uma fiscalização a frequentadores de um bar quando Luan de Oliveira Cleto, de 25 anos, entrou em luta corporal com o militar. Durante o confronto, o homem tomou a arma do soldado e efetuou o disparo contra a cabeça dele.

Um segundo policial que integrava a patrulha reagiu e atirou contra o agressor, que morreu no local.

Moradores da região socorreram o soldado e o transportaram para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Nério Filho, confirmou a morte do militar após dar entrada na unidade hospitalar.

Luan de Oliveira Cleto era foragido do sistema prisional capixaba e tinha um mandado de prisão em aberto, com pena remanescente de três anos e dez meses a cumprir.

Paulo Henrique Faccin havia se formado na corporação na turma de 2025. O velório foi realizado no domingo (16), nas dependências do próprio batalhão da PM na cidade. O governo estadual decretou luto oficial de três dias.

Em nota oficial publicada em redes sociais, o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, lamentou a morte do soldado. “O Espírito Santo perde um jovem policial no cumprimento do dever. Minha profunda solidariedade aos seus familiares, amigos e todos os companheiros de farda neste momento de imensa dor”, declarou.

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