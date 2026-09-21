Polícia apreende cerca de 100 kg de skank em embarcação no Rio Acre

Ação conjunta abordou embarcação vinda da Bolívia; condutor boliviano foi preso em flagrante e declarou que receberia pagamento em moeda estrangeira pelo transporte

Apreensões da Polícia Militar no estado superam uma tonelada de drogas em 2026/ Foto: ContilNet

Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na apreensão de aproximadamente 100 quilos de skank na tarde deste domingo (20), durante uma fiscalização realizada no Rio Acre.

A ação contou com a participação de equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), Patrulhamento Ambiental e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

Os policiais realizavam patrulhamento fluvial quando decidiram abordar uma embarcação. Durante a fiscalização, o comportamento considerado suspeito de um dos ocupantes chamou a atenção das equipes, que passaram a realizar uma revista mais detalhada.

No interior do barco, os agentes encontraram recipientes de isopor que, inicialmente, aparentavam estar sendo utilizados para o transporte de peixes. Durante a inspeção, porém, foram localizados diversos volumes contendo skank.

A droga foi pesada e totalizou cerca de 100 quilos.

O condutor da embarcação, um homem de nacionalidade boliviana, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, em Rio Branco, juntamente com o entorpecente apreendido.

Segundo informações repassadas aos policiais, a droga teria saído da Bolívia e seria transportada até Rio Branco. O homem também teria informado que receberia 5 mil pesos bolivianos pelo serviço de transporte.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal e contou com o apoio da FICCO, dentro das ações integradas de combate ao tráfico de drogas na região.

Dados repassados à reportagem indicam que, somente em 2026, a Polícia Militar já apreendeu mais de uma tonelada de entorpecentes no Acre.