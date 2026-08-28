As equipes policiais seguem atuando nos três municípios para cumprir as determinações judiciais

A Polícia Civil do Acre deflagrou, nesta sexta-feira (28), uma operação para investigar a atuação de um grupo suspeito de integrar uma organização criminosa. Ao todo, oito mandados de busca e apreensão são cumpridos simultaneamente nos municípios de Rio Branco, Acrelândia e Cruzeiro do Sul.

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A ação é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e pela Delegacia de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC). Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais realizaram uma prisão preventiva, apreenderam uma arma de fogo e munições, além de efetuarem uma prisão em flagrante por posse irregular de munições.

Segundo a Polícia Civil, a investigação apura a possível participação dos envolvidos em crimes como tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e munições, além de outras atividades criminosas que estariam relacionadas ao grupo investigado.

As autoridades também investigam denúncias de intimidação e expulsão de moradores, práticas que, conforme as informações levantadas durante a investigação, poderiam estar relacionadas à tentativa de ampliar o domínio territorial de integrantes da organização criminosa.

As equipes policiais seguem atuando nos três municípios para cumprir as determinações judiciais e recolher materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos. A operação permanece em andamento nesta sexta-feira (28), e novas informações poderão ser divulgadas pela Polícia Civil conforme o avanço das investigações.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet