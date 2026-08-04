Polícia Federal apreende R$ 2 milhões em dinheiro durante ação em Porto Velho

Dois suspeitos foram levados à sede da corporação e três veículos foram apreendidos

Quantia em cédulas havia acabado de ser retirada de agência bancária na capital de Rondônia/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 2 milhões em dinheiro na última segunda-feira (3/8) em Porto Velho, capital de Rondônia. A ação ocorreu durante uma investigação direcionada ao combate e à repressão do crime de lavagem de dinheiro.

O valor foi encontrado dentro de um carro abordado por agentes federais logo após o motorista realizar o saque do montante em uma agência bancária do município. A abordagem foi realizada a partir do monitoramento prévio efetuado pela equipe de inteligência da corporação.

No momento em que o veículo foi parado, o motorista estava acompanhado por seguranças armados que tentaram fugir a pé durante a intervenção inicial, mas acabaram localizados e detidos logo em seguida pelas equipes policiais.

De acordo com as apurações da PF, o grupo realizava saques expressivos de forma frequente e sistemática na capital rondoniense. A justificativa apresentada pelos suspeitos era o pagamento de fornecedores para obras localizadas em outro município.

As investigações, no entanto, apontaram incompatibilidade entre o local de retirada do dinheiro e o endereço das obras declaradas, dada a distância entre as cidades.

A operação contou com o apoio técnico de auditores da Controladoria-Geral da União (CGU). Durante a abordagem, agentes apreenderam a quantia milionária em espécie e três veículos usados pelo grupo.

Duas pessoas foram encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal em Porto Velho para prestar depoimento. Os envolvidos no caso responderão pelo crime de lavagem de capitais, além de outros delitos que possam ser identificados até a conclusão do inquérito.