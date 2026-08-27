Somente entre janeiro e agosto de 2026, 280 aparelhos celulares já foram apreendidos na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes

Itens apreendidos/Foto cedida

Uma revista realizada por policiais penais resultou na apreensão de um aparelho celular, um carregador e porções de drogas na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes (UPEM), em Sena Madureira. A ação ocorreu nesta quinta-feira (27), no Pavilhão 09 da unidade.

De acordo com informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e da Polícia Penal do Acre (PPAC), os materiais foram encontrados durante a fiscalização realizada pelos agentes, que atuam no controle e na segurança do sistema prisional.

Os aparelhos eletrônicos são proibidos dentro das unidades penitenciárias e podem ser utilizados de forma irregular para estabelecer comunicação com pessoas que estão fora do sistema prisional.

Somente entre janeiro e agosto de 2026, 280 aparelhos celulares já foram apreendidos na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, segundo dados divulgados pelo Iapen.

A instituição informou que as fiscalizações devem continuar sendo realizadas de forma periódica com o objetivo de impedir a entrada e circulação de objetos ilícitos e reforçar a segurança dentro dos presídios do Acre.