A Polícia Militar recuperou, nesta sexta-feira (28), oito aparelhos de ar-condicionado furtados em Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre. O material havia sido levado de um local ainda não informado.

O furto foi registrado na quinta-feira (27). Após o registro da ocorrência, as guarnições do 4º Pelotão da Polícia Militar, em Marechal Thaumaturgo, iniciaram diligências para localizar os equipamentos.

Durante as buscas realizadas nesta sexta-feira, os policiais conseguiram encontrar a totalidade dos aparelhos furtados. O material recuperado foi encaminhado e apresentado na Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos legais e posterior restituição ao proprietário.

As circunstâncias do furto e a possível identificação dos envolvidos deverão ser apuradas pela autoridade policial.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet