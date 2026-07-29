Condutor foi autuado por dirigir sob influência de álcool

Caso foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis. — Foto: PRF

A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-317, em Senador Guiomard, resultou no flagrante de um motorista dirigindo sob efeito de álcool. A ocorrência foi registrada durante uma abordagem de rotina, reforçando as ações de combate à embriaguez ao volante e prevenção de acidentes nas rodovias federais que cortam o Acre.

Segundo a PRF, o condutor foi identificado durante a fiscalização e, após a constatação da irregularidade, foram adotadas as medidas previstas na legislação de trânsito.

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A embriaguez ao volante é considerada uma das principais causas de acidentes graves nas estradas, e as abordagens fazem parte das ações permanentes da PRF para retirar de circulação motoristas que representam risco aos demais usuários das vias.

O caso foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis.