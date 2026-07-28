28/07/2026
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Modelo acreana da Gucci volta a Sena Madureira para férias em família

Gaby volta à Europa no mês de setembro

Por Redação ContilNet 28/07/2026 às 21:57
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Modelo acreana da Gucci volta a Sena Madureira para férias em família
Modelo curte férias em sua terra natal/Foto: Reprodução

A modelo internacional Gaby Dobbins retornou a Sena Madureira, no interior do Acre, para passar alguns dias de férias ao lado de familiares e amigos. A jovem compartilhou nas redes sociais registros da passagem pela cidade onde nasceu.

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Em um dos vídeos publicados, Gaby aparece aproveitando um cenário típico da região, enquanto atravessa um trecho de rio. A gravação recebeu mensagens de seguidores que celebraram o retorno da modelo à terra natal.

Apesar do período de descanso, a agenda da acreana continuará movimentada. Nos próximos dias, ela seguirá para Rio Branco, onde participará de entrevistas e cumprirá outros compromissos profissionais.

A previsão é que Gaby retorne a São Paulo em 8 de agosto. Em setembro, a modelo deverá viajar novamente para a Europa, dando continuidade aos trabalhos em passarelas e campanhas internacionais.

Natural de Sena Madureira e descendente do povo Huni Kuin, também conhecido como Kaxinawá, Gaby ganhou projeção ao participar de importantes eventos do setor. Ela já desfilou para marcas como Chloé e Etro, além de ter sido escolhida para uma campanha internacional da Gucci.

A trajetória começou ainda na adolescência, após a jovem vencer um concurso de beleza em Sena Madureira. Desde então, ela passou a atuar no mercado nacional e conquistou espaço em semanas de moda e campanhas realizadas fora do Brasil.

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