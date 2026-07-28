Modelo acreana da Gucci volta a Sena Madureira para férias em família

A modelo internacional Gaby Dobbins retornou a Sena Madureira, no interior do Acre, para passar alguns dias de férias ao lado de familiares e amigos. A jovem compartilhou nas redes sociais registros da passagem pela cidade onde nasceu.

Em um dos vídeos publicados, Gaby aparece aproveitando um cenário típico da região, enquanto atravessa um trecho de rio. A gravação recebeu mensagens de seguidores que celebraram o retorno da modelo à terra natal.

Apesar do período de descanso, a agenda da acreana continuará movimentada. Nos próximos dias, ela seguirá para Rio Branco, onde participará de entrevistas e cumprirá outros compromissos profissionais.

A previsão é que Gaby retorne a São Paulo em 8 de agosto. Em setembro, a modelo deverá viajar novamente para a Europa, dando continuidade aos trabalhos em passarelas e campanhas internacionais.

Natural de Sena Madureira e descendente do povo Huni Kuin, também conhecido como Kaxinawá, Gaby ganhou projeção ao participar de importantes eventos do setor. Ela já desfilou para marcas como Chloé e Etro, além de ter sido escolhida para uma campanha internacional da Gucci.

A trajetória começou ainda na adolescência, após a jovem vencer um concurso de beleza em Sena Madureira. Desde então, ela passou a atuar no mercado nacional e conquistou espaço em semanas de moda e campanhas realizadas fora do Brasil.