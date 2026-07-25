Princípio de incêndio atinge Enfermaria do Hospital Criança em Rio Branco

Gerência do hospital informou que manutenção da rede elétrica e troca do aparelho já foram iniciadas/ Foto: ContilNet

Um princípio de incêndio registrado na noite deste sábado (25) mobilizou o Corpo de Bombeiros e provocou a retirada de pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde de uma das enfermarias do Hospital Infantil Iolanda Costa e Silva, conhecido como Hospital da Criança, que funciona nas instalações do antigo Into, na Rua Alameda Magnólia, bairro Chácara Ipê, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas, o incidente começou após um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado instalado na Enfermaria G. O equipamento passou a emitir fumaça, causando preocupação entre funcionários e familiares que estavam na unidade.

Seguindo os protocolos de segurança, a equipe do hospital realizou a evacuação imediata da enfermaria, retirando todos os pacientes e acompanhantes para um local seguro enquanto aguardava a chegada do Corpo de Bombeiros.

Os militares conseguiram controlar rapidamente o princípio de incêndio, impedindo que as chamas se alastrassem para outros setores da unidade hospitalar.

A gerente-geral do Hospital Infantil Iolanda Costa e Silva, Nayra Feitosa Galvão, informou que a situação foi controlada sem oferecer riscos aos pacientes e profissionais.

Segundo a gestora, o incêndio ficou restrito ao equipamento de ar-condicionado, e as equipes seguiram todos os procedimentos de segurança. Ela acrescentou que será realizada uma avaliação técnica para identificar a causa do problema, enquanto a prioridade da direção é garantir a segurança e a continuidade do atendimento aos pacientes.

Apesar do susto e da intensa movimentação dentro da unidade, ninguém ficou ferido.

Após o encerramento da ocorrência, técnicos da empresa responsável pela manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da rede estadual estiveram no hospital para realizar os reparos na instalação elétrica e substituir o equipamento danificado.