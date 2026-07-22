Euipes de apoio foram mobilizadas para prestar atendimento e garantir a segurança dos demais motoristas que trafegavam pelo trecho. — Foto: Reprodução

Um automóvel se envolveu em um acidente na manhã desta quarta-feira (22), na BR-364, entre os municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano. O veículo perdeu o controle, saiu da rodovia e acabou tombando às margens da estrada.

De acordo com informações obtidas no local, equipes de apoio foram mobilizadas para prestar atendimento e garantir a segurança dos demais motoristas que trafegavam pelo trecho. Apesar do impacto e dos danos registrados no veículo, ninguém morreu.

Imagens feitas após o ocorrido mostram o carro em uma área de barranco, evidenciando a gravidade do acidente. Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito apresentou lentidão temporária, sendo normalizado posteriormente.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria provocado o capotamento. O episódio serve de alerta para os condutores que utilizam a BR-364, uma das principais rodovias do estado, exigindo prudência e atenção constante ao volante.

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