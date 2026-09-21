23/09/2026
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Aluno desfere socos contra alunas em sala de aula no interior do Acre

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado a confusão.

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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Aluno desfere socos contra alunas em sala de aula no interior do Acre

Um vídeo gravado dentro de uma escola localizada no bairro Beira Rio, em Porto Walter, registra uma confusão envolvendo alunos da instituição.

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Nas imagens, uma das alunas já aparece caída no chão no início da gravação. Na sequência, um aluno entra em confronto físico com outras três mulheres e é visto desferindo socos, enquanto pessoas que estavam no local tentam contê-lo e separar os envolvidos.

A confusão continua por alguns instantes e se estende até a área externa da sala de aula. Outras pessoas aparecem nas imagens tentando interromper o confronto.

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado a confusão. Também não foram divulgados possíveis ferimentos ou se algum dos envolvidos precisou de atendimento médico após o episódio.

A dinâmica da ocorrência e as circunstâncias que levaram ao confronto ainda não foram esclarecidas.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet
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