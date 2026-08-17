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Alan acelera campanha com adesivaço e comício no Segundo Distrito

A programação marca uma das primeiras mobilizações públicas da campanha ao governo

Por Matheus Mello, ContilNet
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Alan acelera campanha com adesivaço e comício no Segundo Distrito
Senador faz ato no Segundo Distrito/Foto: Ascom

O candidato ao governo do Acre Alan Rick (Republicanos) concentra a agenda desta segunda-feira (17) em duas atividades de campanha em Rio Branco. Ao lado do candidato a vice-governador, Rico Leite, ele participa de um adesivaço e, posteriormente, de um comício no Segundo Distrito da capital.

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A primeira atividade está marcada para as 17h, na chamada “Casa 10”, instalada no prédio da antiga Agroboi, na cabeceira da Ponte de Concreto. A proposta é reunir apoiadores que queiram adesivar carros, motos e outros veículos com a identidade visual da campanha.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Alan e Rico fizeram um convite conjunto para a mobilização.

“Começou a campanha e nesta segunda-feira eu e o meu vice-governador Rico Leite queremos fazer um convite. Vamos fazer um adesivaço. Leve seu carro, sua moto, sua caminhonete, enfim, participe conosco”, disse Alan.

O candidato destacou a localização do evento e reforçou o horário.

“É ali na cabeceira da ponte de concreto, antiga Agroboi, no Segundo Distrito. É bem fácil. 17 horas, 5 da tarde, estaremos lá para adesivar seu carro, sua moto, seu veículo, para você estar com as cores do 10”, afirmou.

Rico Leite confirmou presença na atividade e também convocou os apoiadores.

“Eu vou estar lá. Espero todos vocês. Vamos juntos. É 10!”, declarou.

Depois do adesivaço, a dupla segue para o bairro Canaã, onde participa do comício “Abraço na Comunidade”. O ato está previsto para começar às 18h30, na Avenida Dorval Camilo, nº 2098.

A programação marca uma das primeiras mobilizações públicas da campanha de Alan Rick ao governo do Acre nesta segunda-feira, com duas atividades em sequência na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

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