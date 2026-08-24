Alan inaugura comitê no Centro e fala em “sonho de resgatar o Acre”

A inauguração do comitê acontece em meio à segunda semana de campanha eleitoral

Local fica em frente ao Terminal Urbano/Foto: ContilNet

O senador e candidato ao Governo do Acre, Alan Rick, inaugurou nesta segunda-feira (24) o comitê de sua campanha, localizado no Centro de Rio Branco, em frente ao Terminal Urbano. O evento reuniu apoiadores e candidatos que integram sua chapa, marcando a segunda semana da campanha eleitoral.

Em entrevista ao ContilNet, Alan Rick celebrou o momento e destacou a presença de pessoas de diferentes regiões do estado durante a inauguração.

“Meu Deus, é um momento maravilhoso. Estar ao lado da população, da nossa militância, dos amigos que vieram de todas as regionais, de todos os municípios, tanta gente querida, abraçar o povo, conversar, dialogar e falar desse sonho”, afirmou.

Durante a entrevista, o candidato disse que sua campanha representa, segundo ele, uma esperança de mudanças para o Acre. Alan Rick citou áreas como saúde, educação, geração de emprego e renda e infraestrutura entre as prioridades de seu projeto para o estado.

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“É o sonho da esperança de resgatar o Acre, de fazer a nossa saúde voltar a funcionar, de fazer a nossa educação realmente preparar os nossos jovens para o trabalho e para a universidade, de fazer o Acre sonhar com emprego, com renda e com infraestrutura”, declarou.

A inauguração do comitê acontece em meio à segunda semana de campanha eleitoral. Para Alan Rick, o contato direto com a população e o diálogo com os apoiadores serão parte importante da caminhada até as eleições.

“É isso, é o sonho da esperança no coração do povo”, concluiu o candidato.