Alan recebe quase R$ 2 milhões do fundo partidário, e Bocalom R$ 300 mil

A diferença entre os dois primeiros repasses é expressiva: Alan Rick recebeu quase seis vezes o valor destinado a Bocalom

A disputa pelo governo do Acre começou a ganhar uma dimensão financeira nesta semana. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), consultados pelo ContilNet nesta quinta-feira (27), mostram que apenas dois dos seis candidatos ao governo estadual já receberam recursos do fundo eleitoral.

O maior repasse até agora foi destinado ao senador Alan Rick (Republicanos), que recebeu R$ 1,75 milhão da direção nacional do partido. A transferência eletrônica foi realizada na última terça-feira (25).

Na mesma data, o ex-prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PSDB) recebeu R$ 298,2 mil, via PIX, enviada pela direção nacional da legenda.

A diferença entre os dois primeiros repasses é expressiva: Alan Rick recebeu quase seis vezes o valor destinado a Bocalom.

Os números ainda são parciais e podem mudar nos próximos dias, à medida que as direções partidárias liberarem novos recursos para seus candidatos.

Quanto os partidos têm para gastar

Os repasses feitos no Acre fazem parte de uma estrutura nacional de financiamento das campanhas. Em 2026, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) mantém um volume próximo ao registrado em 2022, de aproximadamente R$ 4,96 bilhões, mas a distribuição entre os partidos mudou de forma significativa.

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O PL aparece no topo, com R$ 881,7 milhões, o equivalente a 17,77% de todo o fundo eleitoral. Na prática, quase R$ 1 de cada R$ 5 destinados às campanhas neste ano estará sob o controle da legenda.

O PT ocupa a segunda posição, com R$ 615,4 milhões. Na sequência aparecem União Brasil, com R$ 526,2 milhões; PSD, com R$ 421 milhões; PP, com R$ 417,1 milhões; MDB, com R$ 400 milhões; e Republicanos, com R$ 348,6 milhões.