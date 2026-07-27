27/07/2026
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Pesquisa divulga novos dados para o Governo do Acre; veja números

Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (27) mostra o senador à frente na disputa pelo Palácio Rio Branco e vencendo as simulações de segundo turno

Por Fhagner Soares, ContilNet 27/07/2026 às 05:57
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Pesquisa divulga novos dados para o Governo do Acre; veja números
O pré-candidato do Republicanos ao Palácio Rio Branco, o senador Alan Rick, lidera as intenções de voto | Foto: Reprodução

O instituto Real Time Big Data divulgou, nesta segunda-feira (27/7), um levantamento de intenção de voto para o Governo do Acre e para o Senado nas eleições de 2026. O pré-candidato do Republicanos ao Palácio Rio Branco, o senador Alan Rick, lidera as intenções de voto tanto na sondagem espontânea quanto nas simulações estimuladas de primeiro e segundo turnos.

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A pesquisa também avaliou nomes para a disputa do Senado Federal, em que o atual governador Gladson Cameli (PP) e o senador Márcio Bittar (PL) aparecem na liderança dos cenários estimulados testados.

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem em quem pretendem votar sem a apresentação de uma lista de nomes, a maioria declarou ainda não ter definido o voto para o Executivo estadual.

  • Alan Rick (Republicanos): 15%

  • Mailza Assis (PP): 9%

  • Tião Bocalom (PSDB): 5%

  • Gladson Cameli (PP): 3%

  • Jorge Viana (PT): 1%

  • Outros nomes citados: 3%

  • Branco / Nulo: 11%

  • Não sabe / Não respondeu: 53%

Primeiro turno estimulado

No cenário estimulado de primeiro turno, no qual uma cartela com os pré-candidatos é mostrada aos entrevistados, Alan Rick lidera com 38% das intenções de voto, seguido pela vice-governadora Mailza Assis, que registra 28%.

  • Alan Rick (Republicanos): 38%

  • Mailza Assis (PP): 28%

  • Tião Bocalom (PSDB): 17%

  • Thor Dantas (PSB): 7%

  • Jamyr Rosas (PSOL): 1%

  • Branco / Nulo: 6%

  • Não sabe / Não respondeu: 3%

Simulações de segundo turno

O Real Time Big Data testou três cenários hipotéticos de disputa em segundo turno para o governo acreano:

Alan Rick x Mailza Assis

  • Alan Rick (Republicanos): 45%

  • Mailza Assis (PP): 36%

  • Branco / Nulo: 10%

  • Não sabe / Não respondeu: 9%

Alan Rick x Tião Bocalom

  • Alan Rick (Republicanos): 54%

  • Tião Bocalom (PSDB): 26%

  • Branco / Nulo: 11%

  • Não sabe / Não respondeu: 9%

Mailza Assis x Tião Bocalom

  • Mailza Assis (PP): 42%

  • Tião Bocalom (PSDB): 28%

  • Branco / Nulo: 10%

  • Não sabe / Não respondeu: 20%

Nas sondagens voltadas para o Senado, a pesquisa apontou Gladson Cameli (PP) na liderança do primeiro cenário estimulado e Márcio Bittar (PL) à frente na segunda simulação apresentada aos eleitores.

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