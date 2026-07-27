Alan Rick ouve demandas da Educação em reunião com o Sinteac

Alan Rick ouve reivindicações do Sinteac/Foto: Reprodução

O senador Alan Rick (Republicanos), candidato ao Governo do Acre, participou nesta segunda-feira, 27, de uma reunião com a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac). O encontro teve como objetivo ouvir as principais reivindicações da categoria e ampliar o diálogo sobre os desafios enfrentados pelos profissionais da educação no estado.

Entre as pautas apresentadas pela direção do sindicato esteve a reivindicação pelo retorno dos 10% retirados da tabela salarial do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) em abril de 2022. Segundo o Sinteac, a medida impactou diretores, chefes de núcleo, servidores aposentados e parte dos profissionais da ativa, com perdas mensais que variam entre R$ 500 e R$ 2.500.

Além da questão salarial, a entidade também destacou a necessidade de fortalecimento das políticas de valorização dos profissionais da educação, da ampliação do atendimento à saúde mental dos servidores, com suporte psicológico, e de políticas públicas voltadas à população idosa.

A presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, destacou a importância da reunião e do espaço para diálogo.

“Esse foi um momento muito importante para apresentar as pautas e as necessidades da nossa categoria. O fato de o senador que é candidato ao governo do nosso estado ter feito um esforço para estar aqui, nos ouvir e dialogar demonstra respeito pelos profissionais da educação. Nossa categoria sente falta desse contato e da construção de soluções em conjunto”, afirmou.

Ao agradecer o convite, Alan Rick reafirmou seu compromisso com a educação acreana e destacou a importância de construir políticas públicas ouvindo quem vive a realidade das escolas.

“A educação transforma vidas e precisa ser construída com diálogo permanente. Vim para ouvir as demandas da categoria, conhecer de perto suas preocupações e reforçar meu compromisso de manter esse canal de conversa aberto com os profissionais que dedicam suas vidas à formação das nossas crianças e jovens”, disse o senador.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria