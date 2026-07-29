29/07/2026
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Alysson diz que vice do Juruá reforça projeto e promete atenção a todos os municípios

Prefeito de Rio Branco afirmou que escolha de Adonis fortalece a representatividade do Vale do Juruá

Por Redação ContilNet 29/07/2026 às 05:42
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Alysson diz que vice do Juruá reforça projeto e promete atenção a todos os municípios
Gestor defendeu a aplicação do modelo 'Produzir para Empregar' em todas as regionais do estado/ Foto: Ascom

Durante o evento que marcou a apresentação do sargento Adonis como pré-candidato a vice-governador de Tião Bocalom, na noite desta terça-feira (28), em Cruzeiro do Sul, o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, afirmou que a escolha de um representante do Juruá para compor a chapa simboliza o compromisso da campanha com todas as regiões do Acre.

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Segundo Alysson, o anúncio foi feito em Cruzeiro do Sul por reconhecer a importância política e econômica do Vale do Juruá.

Mobilização em Cruzeiro do Sul reuniu apoiadores no espaço interno e externo do clube/ Foto: Ascom

“Vir aqui anunciar um vice do Juruá… foi um grande anúncio que essa região merece ouvir.”

O prefeito afirmou que a chapa pretende levar para todo o estado o projeto de governo denominado “Produzir para Empregar”, defendido por Tião Bocalom desde outras campanhas e aplicado, segundo ele, na gestão da Prefeitura de Rio Branco.

“Nas cidades é que precisa melhorar para as pessoas viverem com dignidade, tendo emprego, tendo renda, tendo as oportunidades que o projeto ‘Produzir para Empregar’ vai gerar.”

Prefeito de Rio Branco discursou durante oficialização do sargento Adonis como pré-candidato a vice/ Foto: Ascom

Alysson também disse acreditar que, caso Bocalom seja eleito governador, a parceria entre Estado e municípios permitirá ampliar investimentos em todas as regiões acreanas.

“Tenho certeza que ele vai ajudar Cruzeiro do Sul, vai ajudar Marechal Thaumaturgo, vai ajudar Porto Walter, vai ajudar Rodrigues Alves, vai ajudar Tarauacá, Feijó e todos os municípios do Acre.”

Ao encerrar a fala, o prefeito destacou que a escolha de Adonis representa o início da caminhada eleitoral da chapa pelo interior do estado e conclamou os apoiadores a levarem a mensagem da campanha para todas as regionais acreanas.

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