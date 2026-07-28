Fabio Rueda visita comércio de Brasiléia e ouve demandas do Alto Acre

Rueda ouviu comerciantes de Brasiléia/Foto: Reprodução

O pré-candidato a deputado federal Fabio Rueda cumpriu agenda nesta terça-feira, 28, em Brasiléia, onde visitou comerciantes, conversou com moradores e ouviu de perto as principais demandas da população. Acompanhado do pré-candidato a deputado estadual Joelso Pontes, o médico percorreu estabelecimentos comerciais e reforçou seu compromisso com o fortalecimento da região do Alto Acre.

Durante a caminhada, Rueda destacou a importância de manter um diálogo permanente com quem vive a realidade da região. Para ele, ouvir a população é essencial para construir propostas que atendam às necessidades locais, especialmente nas áreas de saúde, geração de emprego e desenvolvimento econômico.

“Os municípios do Alto Acre têm um enorme potencial e merece uma atenção cada vez maior. Estamos aqui para ouvir, conhecer de perto os desafios e reafirmar nosso compromisso de trabalhar por uma saúde mais forte, com mais estrutura, atendimento de qualidade e oportunidades para a população. Esse contato direto com as pessoas é o que fortalece o nosso propósito”, afirmou.

Joelso Pontes ressaltou que a parceria busca ampliar a representatividade da região e defender pautas importantes para Brasiléia e os municípios vizinhos. “A população quer ser ouvida e ver resultados. Caminhar pelas ruas, conversar com comerciantes e moradores nos aproxima da realidade de cada família e fortalece o compromisso de lutar por mais investimentos para o Alto Acre”, declarou.

A agenda em Brasiléia faz parte de uma série de visitas que o pré-candidato vem realizando em diferentes municípios acreanos. O objetivo é estreitar o diálogo com a população, conhecer as demandas de cada região e fortalecer a construção de propostas voltadas ao desenvolvimento do estado, com atenção especial ao fortalecimento da saúde pública e à melhoria da qualidade de vida dos acreanos.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria