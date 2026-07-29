Bocalom promete ligar Juruá ao Peru, reafirma apoio a Bolsonaro e diz que café será motor do Acre

Prefeito defendeu a expansão do cultivo de café e citou dados de produtividade agrícola

Em discurso no Juruá, Bocalom criticou mudanças de posicionamento ideológico da oposição/ Foto: Ascom

Durante agenda política em Cruzeiro do Sul, na noite desta terça-feira (28), o pré-candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, afirmou que, se eleito, terá como uma de suas prioridades viabilizar a ligação do Vale do Juruá com o Peru. Segundo ele, a obra é estratégica para impulsionar o desenvolvimento da região.

“Eu não vou abrir mão de ligar isso aqui com o Peru. É um sonho, mas nós temos que realizar. Se eu for eleito, nós vamos realizar.”

Ao defender o projeto, Bocalom afirmou que a integração internacional deve caminhar junto com o fortalecimento da produção rural. O pré-candidato citou Mâncio Lima como exemplo de município que, segundo ele, teve o comércio fortalecido graças ao crescimento da atividade agrícola.

“Hoje, Mâncio Lima tem dinheiro circulando no comércio local. É isso que eu quero para todos os municípios.”

Na sequência, voltou a defender o agronegócio como principal vetor de desenvolvimento do Acre, destacando o café como a principal aposta para gerar riqueza no estado.

“O café é a saída para a nossa terra. O campo é que traz a verdadeira riqueza. Não é a cidade que traz a riqueza, é o campo.”

Para sustentar o argumento, Bocalom usou a própria produção como exemplo e afirmou ter alcançado produtividade de 204 sacas de café por hectare.

“Quatro hectares produziram 816 sacas. Não precisa roubar, não precisa vender droga. É só tratar bem da lavoura.”

Ainda durante o discurso, o pré-candidato voltou a declarar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disse esperar contar com ele para destravar projetos considerados estratégicos para o Acre.

“O Bolsonaro vai estar lá em Brasília para ajudar a quebrar essa história. O Bolsonaro é o nosso candidato, ele é o nosso presidente.”

Bocalom também criticou adversários por, segundo ele, mudarem de posicionamento político conforme a conveniência.