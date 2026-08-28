28/08/2026
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Ao lado de Mailza, em reunião com setor madeireiro, Nicolau Jr ouve demandas

Reunião ocorreu na Acisa

Por Redação ContilNet
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Ao lado de Mailza, em reunião com setor madeireiro, Nicolau Jr ouve demandas
Nicolau Júnior defende união entre bancada federal e governo para fortalecer o setor empresarial no Acre. — Foto: Reprodução

O presidente da Aleac, Nicolau Jr., senador Márcio Bittar e a governadora Mailza Assis, ouviram, durante reunião na Acisa na manhã desta sexta feira,28, empresários do setor madeireiro expuseram demandas urgentes, que segundo eles, estão emperrando o funcionamento das empresas e causando prejuízos.

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De acordo com o grupo, questões relacionadas ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), uso controlado do fogo, reposição florestal, concessão de florestas públicas, compensação ambiental, conversão de multas e reserva legal,precisam urgentemente de uma solução para permitir o bom funcionamento do setor. Eles também pontuaram que a conversão de multas ambientais, a Reserva Legal, com possibilidade de redução para até 50% nas áreas previstas pelo Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), considerando a elevada ocupação do território por unidades de conservação e terras indígenas, também são pontos que precisam ser resolvidos.

Grupo pontuou que a conversão de multas ambientais, a Reserva Legal, com possibilidade de redução para até 50% nas áreas previstas pelo Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). — Foto: Reprodução

Depois de ouvir atentamente os empresário, Nicolau Júnior (PP), disse que união entre a bancada federal e o governo para direcionar recursos a projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento do estado, é a principal forma de atender ao pedido de socorro do setor.

“Nós temos oito deputados federais e três senadores. Temos a capacidade de fazer coisas importantes, porque temos essas emendas de bancada, que por ano são mais de R$ 500 milhões”, pontuou.

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