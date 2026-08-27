Após sabatina na Globo, Lula se declara “craque do jogo” nas redes

Lula publicou montagem após sabatina/Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, publicou uma montagem nas redes sociais após participar da sabatina promovida pela TV Globo nesta quinta-feira (27). Na postagem, ele aparece sorrindo no estúdio da emissora, ao lado da expressão “Craque do Jogo”.

Na legenda, Lula escreveu: “E o Lula na Globo, ein? Pode espalhar que foi o craque do jogo!”. A publicação foi feita em colaboração com o perfil “Eu Tô com Lula” e recebeu milhares de curtidas poucos minutos após ser divulgada.

Lula foi o quarto candidato à Presidência entrevistado na série da Globo. A sabatina foi conduzida pelos jornalistas Renata Vasconcellos e César Tralli, após a exibição do Jornal Nacional.

Durante a entrevista, o presidente respondeu a perguntas sobre investigações envolvendo pessoas próximas, o caso de descontos irregulares no INSS, economia, educação e segurança pública. Lula também voltou a criticar a cobertura da imprensa durante a Operação Lava Jato.

A série de sabatinas começou na segunda-feira (24) e segue até sábado (29). Antes de Lula, participaram Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos. Os próximos entrevistados serão Flávio Bolsonaro e Augusto Cury.