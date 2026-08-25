Ator Marcos Palmeira reforça apoio a Marina Silva com doação para campanha

A ex-ministra Marina Silva (Rede), pré-candidata ao Senado pelo estado de São Paulo, registrou uma doação eleitoral de R$ 1 mil realizada pelo ator Marcos Palmeira. O valor consta na lista de colaboradores da plataforma de financiamento coletivo mantida pela equipe da parlamentar.
Até o momento, a arrecadação via vaquinha virtual de Marina Silva soma R$ 32,2 mil. A relação entre o ator e a ex-ministra remonta a disputas presidenciais anteriores: em 2014, Palmeira figurou entre os principais apoiadores de sua campanha ao Planalto, após a morte de Eduardo Campos.
Anos depois, o ator chegou a se filiar à Rede Sustentabilidade, legenda fundada por Marina, e foi cotado para compor como vice na chapa presidencial de 2018, convite que acabou recusando.
Para acompanhar as informações oficiais sobre o registro de candidaturas, arrecadação de campanhas, pesquisas eleitorais e regras do pleito de 2026, você pode consultar as plataformas da Justiça Eleitoral e a cobertura jornalística dedicada:
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Para checar dados sobre prestação de contas, vaquinhas virtuais e diretrizes das Eleições 2026, acesse o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a página do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).
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Para acompanhar análises de cenários, pesquisas e o andamento da corrida eleitoral, consulte a editoria de Política da Folha de S.Paulo e o portal do G1 São Paulo.