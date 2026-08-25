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Ator Marcos Palmeira reforça apoio a Marina Silva com doação para campanha

Ator tem histórico de apoio à ex-ministra e já foi filiado à Rede Sustentabilidade

Por Redação ContilNet
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Marina Silva lidera pesquisa ao Senado em SP com 35%
Marina disputa o Senado por São Paulo/Foto: Reprodução

A ex-ministra Marina Silva (Rede), pré-candidata ao Senado pelo estado de São Paulo, registrou uma doação eleitoral de R$ 1 mil realizada pelo ator Marcos Palmeira. O valor consta na lista de colaboradores da plataforma de financiamento coletivo mantida pela equipe da parlamentar.

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Até o momento, a arrecadação via vaquinha virtual de Marina Silva soma R$ 32,2 mil. A relação entre o ator e a ex-ministra remonta a disputas presidenciais anteriores: em 2014, Palmeira figurou entre os principais apoiadores de sua campanha ao Planalto, após a morte de Eduardo Campos.

Anos depois, o ator chegou a se filiar à Rede Sustentabilidade, legenda fundada por Marina, e foi cotado para compor como vice na chapa presidencial de 2018, convite que acabou recusando.

Para acompanhar as informações oficiais sobre o registro de candidaturas, arrecadação de campanhas, pesquisas eleitorais e regras do pleito de 2026, você pode consultar as plataformas da Justiça Eleitoral e a cobertura jornalística dedicada:

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