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Desaprovação a Donald Trump bate recorde, aponta pesquisa

Aprovação ao republicano se mantém em 33%, igualando a menor marca de sua trajetória na Presidência dos Estados Unidos

Por Redação ContilNet
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Trump fecha celebrações de verão dos 250 anos dos EUA com corrida em Washington
Avaliação sobre economia, custo de vida e política externa apresenta piora no saldo entre aprovação e rejeição/ Foto: Reprodução

A taxa de desaprovação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu 65%, o maior nível já registrado pela pesquisa semanal Reuters/Ipsos em qualquer um dos mandatos do republicano. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (24).

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No mesmo levantamento, a aprovação ao governo se manteve em 33%, igualando o piso histórico registrado anteriormente pelo instituto em dezembro de 2017. Na comparação com o levantamento da semana anterior, publicado em 17 de agosto, a rejeição ao trabalho do presidente oscilou um ponto percentual para cima, passando de 64% para 65%.

O levantamento revela ainda que a desaprovação a Trump supera o índice de aprovação em todos os setores avaliados. Os saldos negativos aumentaram em relação à rodada anterior, com destaque para a avaliação sobre o custo de vida, que registra saldo negativo de 49 pontos percentuais, e para a gestão da economia, com saldo negativo de 40 pontos.

A pesquisa também apontou queda no apoio da população norte-americana à guerra no Irã, que chegou ao seu menor nível desde o início das hostilidades. Apenas 31% dos entrevistados declararam apoiar o conflito, ante 34% registrados no início de agosto e 37% apurados em março.

A perda de sustentação da agenda militar foi observada inclusive entre eleitores do Partido Republicano. O apoio ao conflito entre correligionários de Trump caiu de 77% em março para 69% no levantamento atual. Além disso, 83% dos entrevistados afirmam acreditar que a guerra se estenderá por um longo período, contra 80% que tinham essa percepção no começo do mês.

O levantamento Reuters/Ipsos ouviu 1.215 cidadãos norte-americanos entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro da amostragem é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Para acompanhar a cobertura das eleições americanas e checar diretrizes eleitorais e pesquisas internacionais de intenção de voto, você pode acessar os canais de notícias e portais oficiais:

  • Para dados sobre o cenário político americano e pesquisas globais, consulte o portal de notícias da Reuters.

  • Para análises internacionais e acompanhamento da política dos EUA no Brasil, acesse a editoria do Portal UOL.

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