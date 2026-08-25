Desaprovação a Donald Trump bate recorde, aponta pesquisa

A taxa de desaprovação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu 65%, o maior nível já registrado pela pesquisa semanal Reuters/Ipsos em qualquer um dos mandatos do republicano. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (24).
No mesmo levantamento, a aprovação ao governo se manteve em 33%, igualando o piso histórico registrado anteriormente pelo instituto em dezembro de 2017. Na comparação com o levantamento da semana anterior, publicado em 17 de agosto, a rejeição ao trabalho do presidente oscilou um ponto percentual para cima, passando de 64% para 65%.
O levantamento revela ainda que a desaprovação a Trump supera o índice de aprovação em todos os setores avaliados. Os saldos negativos aumentaram em relação à rodada anterior, com destaque para a avaliação sobre o custo de vida, que registra saldo negativo de 49 pontos percentuais, e para a gestão da economia, com saldo negativo de 40 pontos.
A pesquisa também apontou queda no apoio da população norte-americana à guerra no Irã, que chegou ao seu menor nível desde o início das hostilidades. Apenas 31% dos entrevistados declararam apoiar o conflito, ante 34% registrados no início de agosto e 37% apurados em março.
A perda de sustentação da agenda militar foi observada inclusive entre eleitores do Partido Republicano. O apoio ao conflito entre correligionários de Trump caiu de 77% em março para 69% no levantamento atual. Além disso, 83% dos entrevistados afirmam acreditar que a guerra se estenderá por um longo período, contra 80% que tinham essa percepção no começo do mês.
O levantamento Reuters/Ipsos ouviu 1.215 cidadãos norte-americanos entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro da amostragem é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
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