Alan Rick e Mailza concentram os maiores valores; despesas incluem marketing político, produção audiovisual, advocacia e mais

Candidatos ao Governo do Acre/Foto: Montagem

A disputa pelo Governo do Acre já movimenta milhões de reais em despesas de campanha. Dados disponíveis no DivulgaCand, sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que os candidatos ao Palácio Rio Branco já começaram a apresentar à Justiça Eleitoral os gastos realizados durante a campanha.

Levantamento feito pelo ContilNet nesta sexta-feira (18) mostra que Alan Rick (Republicanos) possui o maior volume de despesas detalhadas até o momento, com R$ 1.846.707,32. Na sequência aparece Mailza Assis (PP), com R$ 1.653.972,20.

Thor Dantas (PSB) declarou R$ 195.138,50; Tião Bocalom (PSDB), R$ 168.292,52; e Eudo Raffael (PCB), R$ 6.651,95. Já Dr. Luizinho (Agir) não havia detalhado seus gastos de campanha no DivulgaCand até o momento da consulta, impossibilitando a inclusão de suas despesas na comparação.

Considerando apenas os cinco candidatos que apresentavam despesas detalhadas no sistema, os gastos somavam cerca de R$ 3,87 milhões. Os valores podem sofrer alterações à medida que as campanhas enviem novas informações à Justiça Eleitoral.

Alan passa de R$ 1,8 milhão em despesas

Com R$ 1.846.707,32, Alan Rick possui o maior volume de despesas detalhadas entre os candidatos incluídos no levantamento.

O maior gasto individual da campanha é de R$ 400 mil com a GB Pop Criativa Ltda., declarado à Justiça Eleitoral como despesa com jingles, vinhetas e slogans.

Outra parcela considerável está destinada à publicidade impressa. A S. Cardoso da Silva Ltda. aparece com lançamentos que, somados, chegam a R$ 200 mil, destinados à produção de materiais impressos.

Na área jurídica, Alan declarou R$ 150 mil para a Sanson Advogados Associados e outros R$ 50 mil para Longuini, Khalil, Rigaud & Gonçalves Sociedade de Advogados, totalizando pelo menos R$ 200 mil em serviços advocatícios.

Também estão entre os gastos de maior valor R$ 107.145 com combustíveis e lubrificantes adquiridos da Rede Bons Amigos Getúlio Vargas Comércio de Petróleo; R$ 85 mil para produção de programas de rádio, televisão ou vídeocom a P. H. A. Ramalho Ltda.; outros R$ 80 mil na mesma categoria com Mendes & Barros Ltda.; e R$ 70 mil com a Ortiz Táxi Aéreo.

A campanha ainda declarou R$ 50 mil em impulsionamento de conteúdo por meio da DLocal Brasil, além de despesas com militância e mobilização de rua, locação de imóveis e veículos. Entreos registros estão pagamentos de R$ 16.180 e R$ 29.560 à A&S Derivado de Petróleo para combustíveis.

Mailza concentra R$ 1,5 milhão em marketing político e advocacia

Mailza Assis aparece logo depois de Alan, com R$ 1.653.972,20 em despesas declaradas.

O maior gasto da campanha é de R$ 1 milhão com a Inteligência Digital e Produções Ltda., referente à consultoria e assessoria técnica especializada em marketing político. No DivulgaCand, o lançamento aparece enquadrado na categoria geral de “serviços prestados por terceiros”.

Sozinho, o contrato de marketing político representa cerca de 60% das despesas declaradas pela campanha de Mailza até o levantamento.

A segunda maior despesa é de R$ 500 mil com Christopher Mariano Sociedade Individual de Advocacia, referente a serviços advocatícios.

Somados, os contratos de marketing político e serviços advocatícios chegam a R$ 1,5 milhão, equivalente a aproximadamente 91% dos R$ 1,65 milhão declarados pela campanha.

Mailza também declarou R$ 119.945 em publicidade por materiais impressos com a Cipriani Importação e Exportação Ltda. Outros R$ 34 mil foram destinados ao impulsionamento de conteúdos por meio da DLocal Brasil.

Thor destina R$ 180 mil à produção de rádio, TV e vídeo

Thor Dantas declarou R$ 195.138,50 em despesas.

A maior parte está concentrada na produção de programas de rádio, televisão ou vídeo. Foram R$ 150 mil para a Orawama Produções, Agenciamento, Serviços e Consultoria Ltda. e outros R$ 30 mil para D dos Santos da Silva.

Juntos, os dois gastos chegam a R$ 180 mil, representando mais de 92% das despesas declaradas pelo candidato.

Thor também declarou R$ 10 mil em serviços advocatícios, R$ 4.443,22 em passagens aéreas, R$ 500 em impulsionamento de conteúdo no Facebook e R$ 192,78 com criação e inclusão de páginas na internet.

Bocalom tem R$ 100 mil destinados à produção de rádio, TV e vídeo

Tião Bocalom declarou R$ 68.292,52 em despesas.

O maior gasto é de R$ 100 mil com W. X. D. Avila Lucena Ltda., classificado no DivulgaCand como produção de programas de rádio, televisão ou vídeo.

A campanha também apresenta R$ 10.680 em combustíveis e lubrificantes, além de despesas com locação de veículos. Entre elas estão R$ 7 mil pagos a Paulo Roberto da Silva Oliveira e R$ 6,5 mil a Thyarles Pinheiro Lima.

Outros gastos incluem locação de imóveis, militância e mobilização de rua, R$ 4.753,32 em passagens aéreas, R$ 2 mil em impulsionamento de conteúdo no Facebook e dois pagamentos de R$ 2,4 mil para produção de programas de rádio, televisão ou vídeo.

Quase todo o gasto de Eudo foi com material impresso

Eudo Raffael declarou R$ 6.651,95, o menor montante entre os candidatos com despesas detalhadas no levantamento.

Desse total, R$ 6.566 foram destinados à publicidade por materiais impressos. A empresa Regiane da Silva Teixeira Macedo recebeu quatro pagamentos que, juntos, somam R$ 5.340, enquanto F. Almeida da Silva recebeu R$ 1.226 pelo mesmo tipo de despesa.

Os R$ 85,95 restantes foram registrados como taxa de administração de financiamento coletivo, pagos à QueroApoiar.com.br.

Dr. Luizinho não detalhou despesas

Diferentemente dos outros cinco candidatos incluídos no levantamento, Dr. Luizinho não havia detalhado seus gastos de campanha no DivulgaCand até a consulta realizada pelo ContilNet nesta sexta-feira (18).

Por esse motivo, não foi possível identificar quanto a campanha já gastou, quais serviços foram contratados ou quem recebeu os recursos, e o candidato não entra na soma de aproximadamente R$ 3,87 milhões apresentada nesta reportagem.

Valores podem mudar

Os números representam um retrato das prestações de contas disponíveis no DivulgaCand às 11h39 e 11h40 desta sexta-feira (18), horários registrados nos relatórios consultados.

Como as campanhas continuam em andamento, novas despesas podem ser informadas à Justiça Eleitoral, alterando os valores apresentados na plataform