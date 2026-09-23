Bittar destaca potencial do Acre durante Bloco do 22

“A única maneira de enriquecermos é utilizarmos nosso potencial”, diz Bittar durante Bloco do 22

“A única maneira de enriquecermos, de prosperarmos, de dar ao jovem a oportunidade de ficar aqui, é se nós utilizarmos o nosso potencial”, declarou o senador e candidato à reeleição Marcio Bittar (PL) nesta terça-feira, 22, durante o ato político “Bloco do 22”, realizado em Rio Branco.

A mobilização começou no escritório de campanha de João Paulo Bittar, no Parque da Maternidade. De lá, amigos e apoiadores seguiram pelas ruas da capital até a entrada do Canal da Maternidade, com concentração em frente ao Terminal Urbano.

Também participaram do ato a candidata a deputada estadual Raiane do Ó (PL) e Moreira da Farmácia (Novo). João Paulo Bittar, candidato a deputado federal pelo PL, conta ainda com o apoio público do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Durante o ato, Marcio Bittar defendeu uma agenda de desenvolvimento baseada no aproveitamento das atividades econômicas da Amazônia e criticou regras que, segundo ele, dificultam a produção rural no Acre. “A área rural acreana e amazônida tá toda multada. Leis que são erradas, que tratam o produtor rural, homem da mão calejada, que trabalha de sol a sol, como se fosse bandido”, afirmou.

Bittar disse que, caso seu grupo político vença as eleições, pretende atuar pela revisão dessas regras, incluindo medidas de retirada de embargos sobre propriedades rurais. “Nós temos que ganhar o governo e mudar essas leis. Nós, vencendo a eleição, vamos promover a anistia, acabar com o embargo e mudar as leis que prenderam a área rural”, declarou.

Para o senador, a ampliação das atividades produtivas também pode criar empregos e renda e oferecer novas perspectivas aos jovens que vivem no Estado. Ele defendeu ainda o uso dos recursos naturais como parte de uma estratégia de desenvolvimento para a região.

“Essas leis têm que mudar. A única maneira de enriquecermos, de prosperarmos, de dar ao jovem a oportunidade de ficar aqui, é se nós utilizarmos o nosso potencial”, afirmou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom