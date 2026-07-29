Bocalom apresenta Adonis como vice em Cruzeiro e recebe apoio em evento

Pré-candidato ao Governo do Acre apresentou oficialmente o companheiro de chapa no Juruá durante encontro na AABB, que reuniu centenas de apoiadores

Bocalom e sargento Adonis durante ato político de lançamento da pré-candidatura na AABB/ Foto: Ascom

O pré-candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, apresentou oficialmente o sargento Adonis como pré-candidato a vice-governador na noite desta terça-feira (28), em Cruzeiro do Sul. O evento na AABB, que ficou completamente lotada e ainda reuniu apoiadores do lado de fora.

Bocalom chegou ao município por volta das 17h, acompanhado do prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, e de candidatos a deputado federal e estadual. Antes do ato político, a comitiva concedeu entrevistas no aeroporto, visitou James Cameli, filho do ex-governador Orleir Cameli, e participou de entrevistas em emissoras locais.

Durante o evento, sargento Adonis destacou a união do grupo e afirmou acreditar na vitória do projeto político.

“O que você está vendo aqui é uma faísca que vai se transformar, no bom sentido, num grande incêndio. Aqui nós estamos acendendo o isqueiro. É a faísca inicial. Dia 31, em Rio Branco, vamos colocar mais lenha e, no dia 4 de outubro, teremos o verdadeiro incêndio de mudança no Estado do Acre.”

Natural de Cruzeiro do Sul, Adonis disse que decidiu integrar a chapa por acreditar que ela representa “o melhor projeto de desenvolvimento para o Estado do Acre”.

“A mudança tem a ver com princípios, a mudança tem a ver com verdade, e eu jamais poderia deixar de seguir o melhor projeto de desenvolvimento para o Estado do Acre.”

O pré-candidato a vice também elogiou a trajetória administrativa de Bocalom e afirmou que o prefeito de Rio Branco representa um modelo de gestão consolidado.

“Aqui nós não vamos ouvir propostas, porque já não tem mais necessidade. A partir de agora, nós vamos ouvir falar de um projeto sólido, consistente, o melhor modelo de gestão que o Acre já pôde experimentar em toda a sua história.”

Já o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, explicou a escolha de um nome do Juruá para compor a chapa e afirmou que encontrou em Adonis alguém alinhado aos mesmos princípios.

“Eu vim aqui anunciar um vice do Juruá, que tive a oportunidade de conhecer há poucos dias. Vocês já conheciam, eu não conhecia. Mas sei da honra e dos seus princípios, que convergem com os nossos princípios cristãos e com a prioridade de servir.”

Alysson também reforçou a parceria com Bocalom e pediu união em torno da campanha.

Bocalom agradeceu a presença do público e afirmou que os apoiadores compareceram por acreditar no projeto político.

“Todo mundo que está aqui está amarrado pelo projeto. Não está aqui porque prefeito ou governador exigiu. Está aqui porque acredita no projeto.”

O pré-candidato também comentou a escolha de Adonis para a vice-governadoria e rebateu críticas de que teria buscado um nome por questões financeiras.

“Disseram que eu estava atrás de dinheiro. Não estou atrás de dinheiro. Estou atrás de alguém que represente bem a população e que tenha os princípios que eu tenho.”

Bocalom afirmou ainda que sua visão de política é baseada no serviço público e na ética.

“É fazer política como sacerdócio, não como negócio. Fazer política para cuidar das pessoas, para não roubar o dinheiro público.”

Além de Bocalom, Alysson Bestene e Adonis, participaram do evento os pré-candidatos a deputado federal Pedro Pascoal, Irineia Barbosa e João Marcio Luz, além de candidatos a deputado estadual da região do Juruá.

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