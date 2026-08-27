Bocalom cumpre agenda de campanha e se reúne com empreendedores

O candidato ao governo do Acre, Tião Bocalom, cumpre uma agenda intensa de campanha nesta terça-feira, com atividades voltadas à organização política, comunicação e diálogo com diferentes setores da sociedade.

Durante a manhã, Bocalom se reuniu com a equipe da coordenação de campanha para tratar de estratégias e do andamento das ações eleitorais. Ainda no período da manhã, o candidato também gravou conteúdo para o horário eleitoral gratuito, que será utilizado na divulgação de suas propostas aos eleitores.

No período da tarde, Bocalom participou de um encontro com empreendedores ligados ao Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Acre (SINDIPAN). A reunião foi uma oportunidade para ouvir demandas do setor produtivo e apresentar ideias relacionadas ao fortalecimento da economia, geração de empregos e incentivo ao empreendedorismo.

No início da noite, o candidato participa de uma sabatina promovida pelo portal AC24horas, onde deverá responder a questionamentos sobre suas propostas e projetos para o governo do Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom