“Envia a tua proteção”: pastor ora por Alan Rick durante agenda

Em seguida, o pastor pediu paz, saúde e proteção para Alan, sua família e a equipe | Foto: Ascom

Um momento de fé marcou a caminhada do candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos) pela 6 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco, na manhã deste sábado, 19. Ao se aproximar do Mercado Municipal, onde era realizado um culto missionário da Assembleia de Deus, a equipe da campanha reduziu o som da mobilização em respeito à celebração.

O pastor Francisco Vidal convidou Alan para se aproximar e pediu aos presentes que estendessem as mãos para fazer uma oração pelo candidato. Mara Rocha (Republicanos), candidata ao Senado e que acompanhava a agenda, também foi lembrada.

“Estende a tua mão sobre ele, sobre a nossa irmã Mara Rocha e toda a equipe de trabalho nesta manhã que acompanha o teu servo neste lugar, em toda a cidade de Rio Branco e em todo o Estado do Acre”, orou.

Em seguida, o pastor pediu paz, saúde e proteção para Alan, sua família e a equipe.

“Envia a tua paz sobre ele, o teu amor, a tua proteção; envia saúde sobre todos eles. E que o Senhor continue, meu Deus, nesta batalha, na sua candidatura, até o dia 4 de outubro”, disse Francisco Vidal.

Alan acompanhou a oração junto aos participantes do culto. Ao final, o pastor pediu uma salva de palmas para Jesus e os presentes responderam com aplausos.

O culto missionário é realizado aos sábados pela manhã, em frente ao Mercado Municipal da 6 de Agosto.