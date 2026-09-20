Bocalom é ovacionado durante evento de motociclismo em Rio Branco

Candidato participou do Moto Fest na Arena Race, interagiu com pilotos e público e viveu de perto um dos momentos mais animados da programação

Postulante ao Executivo estadual esteve na Arena Race e acompanhou exibições de praticantes locais/ Foto: Ascom

Motor roncando, juventude reunida e muita adrenalina. Foi nesse clima que Tião Bocalom participou, neste domingo (20), do Moto Fest, realizado na Arena Race, em Rio Branco. O candidato ao Governo do Acre foi recebido com entusiasmo pelo público e aproveitou a ocasião para se aproximar dos jovens e dos praticantes do motociclismo.

Bocalom conversou com os participantes, cumprimentou pilotos e acompanhou de perto as apresentações. Mas o momento que levantou a poeira e fez a galera vibrar aconteceu quando o candidato foi convidado a subir na garupa de uma motocicleta.

Durante a volta, o piloto realizou uma manobra conhecida como “grau”, empinando a motocicleta e levantando a roda dianteira. A cena arrancou gritos e aplausos do público. No embalo da manobra, até o chapéu de Bocalom acabou voando. A política, aparentemente, também tem seus momentos em que o chapéu não consegue acompanhar.

Depois da experiência, Bocalom resumiu o momento em suas redes sociais: “Disseram que era só uma volta aqui na Arena Race no evento do Motocross, e vejam o que me aconteceu. FOI RADICAL.”

A participação aproximou Bocalom de um público jovem que encontrou no candidato disposição para entrar na brincadeira, conhecer de perto a modalidade e compartilhar a energia do evento. Na Arena Race, o candidato deixou de lado a formalidade da agenda e foi para junto da galera, ouvindo, conversando e vivendo a experiência ao lado dos participantes.

O Moto Fest reuniu praticantes e admiradores dos esportes a motor na capital acreana, em uma programação marcada por velocidade, manobras e interação.

Para Bocalom, a passagem pelo evento também representou mais um momento de contato direto com diferentes segmentos da sociedade acreana, especialmente com a juventude, mostrando disposição para participar dos espaços onde os jovens se encontram, praticam esporte e vivem suas paixões.