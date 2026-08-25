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Brasil e EUA marcam nova reunião após conversa entre Lula e Trump

Encontro virtual está previsto para segunda-feira (31)

Por Redação ContilNet
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Brasil e EUA marcam nova reunião após conversa entre Lula e Trump
Foto: Getty Images

Após a ligação entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, Brasil e Estados Unidos devem voltar à mesa de negociações na próxima segunda-feira (31). A reunião, que deve ocorrer de forma virtual, foi remarcada para ajustar as agendas das autoridades dos dois países.

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O encontro deve reunir o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer.

A nova rodada de conversas ocorre em meio às negociações entre os dois governos sobre as relações comerciais e as tarifas impostas a produtos brasileiros pelos Estados Unidos.

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Segundo informações, a mudança na data foi feita justamente para conciliar os compromissos das autoridades envolvidas. A expectativa é de que o encontro dê continuidade às tratativas iniciadas entre os governos para buscar alternativas diante das medidas comerciais adotadas pelos Estados Unidos.

A reunião também ocorre poucos dias após o contato direto entre Lula e Trump, que abriu espaço para a retomada das conversas entre os dois países em torno das questões econômicas e comerciais.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles
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