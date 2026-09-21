Candidatos ao Governo do Acre cumprem agenda de debates nesta segunda

Demais concorrentes não divulgaram seus compromissos oficiais para a data/Foto: Reprodução

A agenda dos candidatos ao Governo do Acre nesta segunda-feira (21) será concentrada nos debates promovidos por duas emissoras de televisão de Rio Branco. Thor Dantas, Alan Rick e Tião Bocalom confirmaram presença nos encontros organizados pela TV Norte, no período da manhã, e pela TV Gazeta, no horário noturno.

Pela manhã, os compromissos começam às 11h na sede da TV Norte, afiliada do SBT, localizada na Rua Minas Gerais, no bairro Bosque, com transmissão prevista até as 13h30. Thor Dantas e Tião Bocalom iniciam a participação no horário cheio das 11h, enquanto Alan Rick tem horário marcado no debate a partir das 11h26.

No período da tarde, Thor Dantas dedica o tempo a reuniões internas de alinhamento com sua equipe de campanha. Alan Rick também cumpre compromissos fechados entre 14h e 17h30, após já ter realizado agendas privadas durante a manhã, entre 8h e 10h.

À noite, os postulantes voltam a se reunir para o segundo confronto do dia. A transmissão da TV Gazeta, situada na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Vila Ivonete, tem início previsto para as 18h30 com a presença de Tião Bocalom, estendendo-se até as 23h. Já Thor Dantas e Alan Rick confirmaram presença no encontro a partir das 19h.

A atual governadora não divulgou sua agenda oficial de compromissos para esta segunda-feira. Da mesma forma, os candidatos Eudo Raffael e Dr. Luisinho não enviaram suas programações de campanha até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para inclusão e atualização das informações ao longo do dia.