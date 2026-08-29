Carreata de Alan percorre Mâncio Lima e termina com inauguração da Casa 10

Candidato destacou investimentos na saúde e defendeu atendimento mais perto da população do interior

Mobilização política reuniu candidatos ao Senado e lideranças do Vale do Juruá no município/ Foto: Ascom

Uma grande carreata de apoio ao candidato ao Governo do Acre Alan Rick (Republicanos) percorreu as principais ruas de Mâncio Lima na tarde deste sábado, 29. A mobilização reuniu carros e motos e terminou com a inauguração da Casa 10, no bairro Bandeirante.

Alan participou da agenda ao lado dos candidatos ao Senado Mara Rocha (Republicanos) e Sérgio Petecão (PSD), do vice-prefeito de Mâncio Lima Andinho (União Brasil) e do deputado estadual Luiz Gonzaga (MDB).

Na inauguração, Alan destacou os investimentos destinados à saúde do município e apresentou propostas para ampliar o atendimento no interior, gerar oportunidades para os jovens e promover o desenvolvimento do Vale do Juruá.

“A entrega da qual mais me orgulho aqui em Mâncio Lima é a reforma e ampliação do Hospital Dr. Abel Pinheiro Maciel Filho. Obra realizada com dinheiro garantido pelo nosso mandato de deputado federal e transformou a realidade do hospital que tinha anos sem qualquer melhoria estrutural. Vamos aproveitar essa estrutura, melhorá-la mais e trazer o atendimento para mais perto das pessoas. A saúde precisa ser fortalecida no interior”, disse.

No plano de governo 2027–2030, Alan propõe justamente fortalecer os hospitais do interior e aumentar a capacidade das regionais de saúde para resolver os casos sem a necessidade de transferência para a capital.

Mâncio Lima também recebeu recursos recentes destinados por Alan para a manutenção dos serviços municipais de saúde e a compra de medicamentos, insumos e materiais de atendimento.

Na área social, Alan apoiou a implantação de um núcleo da Escolinha de Futebol do Instituto Léo Moura na Aldeia Puyanawa. O projeto tem capacidade para atender cerca de 200 crianças e adolescentes, com aulas e materiais gratuitos.

“Nosso plano de governo prevê a ampliação desses núcleos, vamos levar escolinhas esportivas a todos os municípios, criar polos regionais de esporte e valorizar as modalidades”, disse.

O plano também propõe fortalecer a educação indígena, com materiais específicos e formação de professores, além de apoiar o turismo em terras indígenas quando houver interesse das comunidades.

A agenda reuniu ainda os candidatos a deputado federal Dra. Vanda Milani (Republicanos) e Coronel Edvan (Republicanos); os vereadores de Mâncio Lima Amozildo (Republicanos), Vlade Vasconcelos (PSD) e Gil do Odilon (MDB); e o vereador licenciado Evandro Nascimento (MDB).

A Casa 10 de Mâncio Lima fica na Rua Camilo Galdino Pinheiro, no bairro Bandeirante, ao lado do Comercial Japiim da Band. Após a agenda no município, Alan retornou a Cruzeiro do Sul para participar do lançamento da candidatura de Elter Nóbrega a deputado estadual e visitar o Festival da Farinha.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom