23/09/2026
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Com Mailza e Gladson, ato de Tanízio e Longo atrai mais de 1,5 mil em RB

Evento reuniu apoiadores no Parque das Acadêmicas a duas semanas do primeiro turno das eleições

Por Redação ContilNetAtualizado
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Com Mailza e Gladson, ato de Tanízio e Longo atrai mais de 1,5 mil em RB
Evento reuniu apoiadores no Parque das Acadêmicas a duas semanas do primeiro turno das eleições/ Foto: Ascom

Mais de 1,5 mil pessoas participaram, neste domingo (20), do encontro de amigos e apoiadores do deputado estadual e candidato à reeleição Tanízio Sá (MDB), realizado no Parque das Acácias, em Rio Branco. O evento reuniu lideranças políticas, familiares, amigos e apoiadores do parlamentar e marcou a consolidação da parceria eleitoral entre Tanízio e o deputado estadual Pedro Longo (MDB), candidato a deputado federal.

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Entre as principais presenças estavam a governadora e candidata à reeleição, Mailza Assis, e o ex-governador e candidato ao Senado Gladson Cameli. Os dois participaram do encontro ao lado de Tanízio, Pedro Longo e demais lideranças que integram o grupo político.

Parceria prevê atuação conjunta entre candidato à reeleição na Aleac e postulante à Câmara Federal/ Foto: Ascom

O encontro teve como um dos principais objetivos apresentar e fortalecer a dobradinha entre Tanízio Sá e Pedro Longo em Rio Branco. Tanízio busca renovar seu mandato na Assembleia Legislativa do Acre, enquanto Pedro Longo disputa uma vaga na Câmara dos Deputados.

A movimentação no Parque das Acácias começou antes do horário previsto e o espaço ficou tomado por apoiadores. O público acompanhou os discursos das lideranças e participou do ato de apoio às candidaturas, em uma agenda que ocorre nas últimas semanas antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro.

Mailza Assis e Gladson Cameli participaram do ato e reforçaram apoio ao grupo político em Rio Branco/ Foto: Ascom

Durante o evento, Tanízio Sá e Pedro Longo reforçaram a parceria construída para a disputa eleitoral na capital. A estratégia prevê a atuação conjunta dos dois parlamentares em busca de votos em Rio Branco, enquanto Tanízio também mantém sua articulação política nos municípios do interior do Acre.

Mais de 1,5 mil pessoas acompanharam o encontro político do MDB neste domingo na capital/ Foto: Ascom

A presença de Mailza Assis e Gladson Cameli também aproximou o ato das candidaturas majoritárias apoiadas pelo grupo. A governadora disputa a reeleição ao Governo do Acre, enquanto Gladson concorre a uma vaga no Senado Federal.

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