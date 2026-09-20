Com Mailza e Gladson, ato de Tanízio e Longo atrai mais de 1,5 mil em RB

Evento reuniu apoiadores no Parque das Acadêmicas a duas semanas do primeiro turno das eleições

Evento reuniu apoiadores no Parque das Acadêmicas a duas semanas do primeiro turno das eleições/ Foto: Ascom

Mais de 1,5 mil pessoas participaram, neste domingo (20), do encontro de amigos e apoiadores do deputado estadual e candidato à reeleição Tanízio Sá (MDB), realizado no Parque das Acácias, em Rio Branco. O evento reuniu lideranças políticas, familiares, amigos e apoiadores do parlamentar e marcou a consolidação da parceria eleitoral entre Tanízio e o deputado estadual Pedro Longo (MDB), candidato a deputado federal.

Entre as principais presenças estavam a governadora e candidata à reeleição, Mailza Assis, e o ex-governador e candidato ao Senado Gladson Cameli. Os dois participaram do encontro ao lado de Tanízio, Pedro Longo e demais lideranças que integram o grupo político.

O encontro teve como um dos principais objetivos apresentar e fortalecer a dobradinha entre Tanízio Sá e Pedro Longo em Rio Branco. Tanízio busca renovar seu mandato na Assembleia Legislativa do Acre, enquanto Pedro Longo disputa uma vaga na Câmara dos Deputados.

A movimentação no Parque das Acácias começou antes do horário previsto e o espaço ficou tomado por apoiadores. O público acompanhou os discursos das lideranças e participou do ato de apoio às candidaturas, em uma agenda que ocorre nas últimas semanas antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro.

Durante o evento, Tanízio Sá e Pedro Longo reforçaram a parceria construída para a disputa eleitoral na capital. A estratégia prevê a atuação conjunta dos dois parlamentares em busca de votos em Rio Branco, enquanto Tanízio também mantém sua articulação política nos municípios do interior do Acre.

A presença de Mailza Assis e Gladson Cameli também aproximou o ato das candidaturas majoritárias apoiadas pelo grupo. A governadora disputa a reeleição ao Governo do Acre, enquanto Gladson concorre a uma vaga no Senado Federal.