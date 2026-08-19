Evento reuniu candidatos, lideranças políticas e apoiadores em Rio Branco, com defesa de propostas voltadas à preservação, ao crescimento econômico e ao cuidado social no Acre

Mailza e Jéssica Sales participam da inauguração do comitê de campanha de Fábio Rueda, em Rio Branco/Foto: Ascom

Nem a forte chuva no final da tarde desta quarta-feira (19) impediu que a candidata à reeleição ao governo do Acre, Mailza, e sua candidata a vice-governadora, Jéssica Sales, participassem da inauguração do comitê de campanha do candidato a deputado federal Fábio Rueda (PP). O ato político em Rio Branco reuniu lideranças, apoiadores e contou com a presença dos candidatos ao Senado Gladson Camelí e Márcio Bittar, reforçando a união e a força da coligação em torno do projeto governamental.

Durante o encontro, Mailza defendeu o crescimento econômico do estado associado à responsabilidade socioambiental, reafirmando a necessidade de desenvolver garantindo a preservação e a dignidade do povo acreano. “Um governo forte economicamente é capaz de enfrentar os desafios e cuidar das pessoas. Nosso compromisso é avançar com desenvolvimento sem deixar de preservar, cuidando das mulheres, das crianças, dos idosos e dos nossos trabalhadores, desenvolvendo políticas públicas que tragam qualidade de vida para a nossa gente”, destacou.

A candidata a vice, Jéssica Sales, ressaltou a parceria entre duas mulheres na liderança da chapa e elogiou a trajetória de Fábio Rueda, que é médico cardiologista. Jéssica defendeu uma gestão presente nos bairros e unidades de saúde. “Vocês terão duas mulheres incansáveis, guerreiras, que vão lutar e estarão dentro das secretarias, dos hospitais e nas ruas. Ninguém faz política longe da população”, declarou.

A agenda de inauguração contou ainda com a participação dos candidatos a deputado estadual Whendy Lima e Adailton Cruz, Fagner Calegário, vereadores Bruno Moraes e Matheus Paiva, além de gestores municipais como o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado. Em sua fala, Rueda reforçou a necessidade do empenho coletivo para concretizar as propostas da campanha. “Para realizar tem que ganhar a eleição. Preciso da ajuda de vocês para honrar o povo acreano ao lado do nosso time”, pontuou o candidato.

Dando continuidade aos compromissos da noite, Mailza seguiu para uma reunião com mais de 100 apoiadores do candidato a deputado federal Eden Azevedo (PL). O evento de mobilização contou novamente com a presença e a articulação do senador Márcio Bittar, reafirmando o engajamento das lideranças partidárias no fortalecimento das candidaturas da aliança.

A agenda faz parte da série de encontros que a chapa majoritária vem realizando na capital para ouvir demandas locais, apresentar metas de governo e consolidar palanques com os candidatos da base aliada.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria