“Deus me defenda!”: eleitores reagem à fala de Gerlen Diniz sobre Lula

Gerlen poderia ter simplesmente dito: “Não vou pedir voto para presidente. Cada um escolha o seu.”

O voto é livre e pertence exclusivamente ao eleitor | Foto: IA

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, deu um daqueles foras políticos que dificilmente passam despercebidos, principalmente quando ficam registrados em vídeo.

Durante uma reunião em que pedia votos para seu irmão, Gene Diniz, candidato à reeleição para deputado estadual, e para seu primo, Manoel Gerônimo, candidato a deputado federal, Gerlen citou os números dos dois e, em seguida, pediu votos para Sérgio Petecão, candidato à reeleição ao Senado.

Quando chegou à eleição presidencial, porém, o prefeito decidiu não pedir votos para ninguém. Disse que não pediria porque “sabia” que a maioria das pessoas presentes “era Lula”.

O vídeo, gravado por um dos participantes da reunião, mostra que a declaração provocou reação imediata. E não parece ter sido apenas uma pessoa a discordar. A reação de vários presentes deixa evidente que a leitura feita pelo prefeito sobre o público não foi exatamente recebida com entusiasmo.

Um eleitor chegou a reagir dizendo: “Deus me defenda! Se tiver algum Lula aqui vamos jogar ele dentro daquele açude!”

É uma cena reveladora.

Não porque o eleitor seja obrigado a votar em Flávio Bolsonaro, Lula ou qualquer outro candidato. O voto é livre e pertence exclusivamente ao eleitor.

Mas porque Gerlen aparentemente tentou falar em nome de um grupo sem antes saber se aquele grupo concordava com ele.

E há uma outra questão política que torna a declaração ainda mais curiosa.

Gerlen é identificado politicamente com a direita e governa um município onde o eleitorado tem demonstrado durante décadas , nas urnas e nas pesquisas, forte preferência por nomes ligados à direita nacional.

No segundo turno de 2022, Jair Bolsonaro recebeu 70,3% dos votos válidos no Acre, contra 29,7% de Lula.

Em 2026, pesquisas estaduais continuam registrando vantagem de Flávio Bolsonaro entre os eleitores acreanos. A Real Time Big Data encontrou 50% para Flávio e 30% para Lula no primeiro turno; a Delta registrou 55,86% para Flávio e 26,44% para Lula em agosto; e a Data Control, em levantamento divulgado em setembro, apontou 51% para Flávio contra 24,8% para Lula. São levantamentos diferentes, com metodologias e períodos distintos, e não resultados eleitorais.

Por isso, afirmar diante de uma reunião política que “a maioria é Lula” não foi apenas uma aposta arriscada. Foi uma leitura que poderia facilmente bater de frente com as preferências de parte significativa daquele público.

E bateu.

Mas talvez o maior problema da fala de Gerlen esteja em outro ponto.

O prefeito parecia muito mais preocupado em garantir os votos para seus parentes e para o candidato ao Senado do que em discutir a eleição presidencial.

Depois da reação dos presentes, teria afirmado que estava “pouco se lixando” para a disputa em Brasília.

A frase é forte.

Porque o mesmo prefeito que diz não se importar com a disputa de Brasília é aquele que, na própria reunião, explica que precisa de um deputado federal para conseguir recursos e fazer ramais, açudes, postos de saúde e escolas.

Ou seja: Brasília aparentemente não importa para a eleição presidencial, mas importa, e muito, quando o assunto é dinheiro para o município.

Essa é uma contradição que merece ser discutida.

Prefeito nenhum é obrigado a apoiar candidato presidencial algum. Pode inclusive declarar voto em quem quiser ou permanecer neutro.

Mas uma coisa é não declarar voto.

Outra é presumir que seus próprios eleitores são lulistas e, diante da reação, simplesmente dizer que não está preocupado com a eleição presidencial.

Ainda mais em um estado onde o eleitorado historicamente deu demonstrações muito expressivas de preferência pela direita nacional.

Gerlen poderia ter simplesmente dito: “Não vou pedir voto para presidente. Cada um escolha o seu.”

Seria uma posição legítima, clara e respeitosa.

Mas preferiu afirmar que sabia em quem aquelas pessoas votariam.

E o vídeo mostrou que talvez não soubesse tanto assim.

A eleição dos parentes parece ter sido o centro daquela reunião. E não há nada de ilegal ou extraordinário em um prefeito trabalhar eleitoralmente por familiares, desde que respeitadas as regras eleitorais.

O problema político aparece quando o interesse pela eleição parece terminar justamente onde começa a disputa presidencial.

Porque o eleitor pode até receber o pedido de voto para o irmão, para o primo e para o senador.

Mas continua sendo dono do próprio voto para presidente.

E o episódio deixa uma lição simples para qualquer político: não existe voto automático, muito menos eleitor que aceite ter sua preferência definida por quem está segurando o microfone.

Gerlen pediu votos para os seus.

Os eleitores, pelo que mostra o vídeo, fizeram questão de lembrar que os votos são deles.