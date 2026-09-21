Atual governadora soma 36% das intenções de voto e senador registra 33%; levantamento também mostra cenários de segundo turno para a sucessão estadual

Atual governadora lidera numericamente o primeiro turno, seguida de perto pelo senador do Republicanos : Diego Gurgel/Secom

A governadora Mailza Assis (PP) e o senador Alan Rick (Republicanos) aparecem empatados tecnicamente na liderança da disputa pelo Governo do Acre, segundo pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (21). No levantamento estimulado de primeiro turno, a candidata à reeleição registra 36% das intenções de voto, enquanto o parlamentar alcança 33%.

Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois primeiros colocados estão em situação de igualdade estatística.

Mailza Assis lidera a coligação formada por seis partidos no estado e conta com o apoio do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL). Já Alan Rick disputa o comando do Palácio Rio Branco isoladamente pela legenda do Republicanos.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), ocupa a terceira posição com 15% das intenções de voto. O médico Thor Dantas (PSB), apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), aparece em quarto lugar, com 9%. Os candidatos Dr. Luisinho (Agir) e Eudo Raffael (PCB) não pontuaram no levantamento. Votos brancos e nulos somam 4%, enquanto 3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

O Real Time Big Data também testou três cenários diretos de segundo turno para a sucessão estadual no Acre.

No confronto direto entre os dois líderes da pesquisa, Mailza Assis mantém vantagem numérica sobre Alan Rick, com 45% das intenções de voto contra 42% do adversário. Nesse cenário, 7% declararam voto branco ou nulo e 6% não souberam ou não responderam.

Em uma eventual disputa entre a atual governadora e Tião Bocalom, Mailza alcança 53% das intenções de voto, enquanto o candidato do PSDB registra 28%. Votos brancos e nulos somam 9%, e os indecisos chegam a 10%.

Na simulação entre Alan Rick e Tião Bocalom, o senador do Republicanos vence com 54% da preferência do eleitorado, ante 29% atribuídos ao tucano. Brancos e nulos contabilizam 9%, enquanto 10% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar.