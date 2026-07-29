O texto também ressalta a atuação política do professor, descrevendo sua trajetória como "pública, limpa e coerente"

Professor Inácio Moreira/Foto: Matheus Mello/ContilNet

A divulgação de um manifesto em apoio à pré-candidatura do professor Inácio Moreira (Rede/PSOL) ao Senado Federal reforça o racha entre partidos do campo da esquerda no Acre. O documento foi lançado nesta quarta-feira (29), poucos dias após a federação formada por PT, PSB, PCdoB e PV decidir oficializar apenas a candidatura do ex-governador Jorge Viana (PT) para uma das vagas ao Senado nas eleições de 2026.

Mesmo sem o respaldo da federação, Inácio mantém sua pré-candidatura e recebeu o apoio de professores da Universidade Federal do Acre (Ufac), dirigentes partidários, lideranças estudantis e representantes de movimentos sociais, que assinam o manifesto em defesa de sua permanência na disputa.

Logo na abertura do documento, os apoiadores afirmam que o respaldo ao professor “não é um apoio de ocasião, nem é baseado em acordos de bastidores ou troca de vantagens”. Segundo o texto, trata-se de um apoio “construído em muitos anos de luta, nos ideais compartilhados, na confiança cultivada no trabalho e no reconhecimento de uma vida inteira dedicada ao povo do Acre”.

Ao apresentar o pré-candidato, o manifesto destaca sua trajetória na educação e afirma que Inácio “construiu sua vida na sala de aula, formando gerações de acreanos e conhecendo de perto a realidade da educação pública”. Os signatários acrescentam que “quem passou pela sua sala de aula sabe: ali há um homem que ensina com o próprio exemplo”.

O texto também ressalta a atuação política do professor, descrevendo sua trajetória como “pública, limpa e coerente”. Os apoiadores afirmam que Inácio “nunca adaptou seu discurso à conveniência do momento” e defendem que essa coerência “merece ser valorizada, celebrada e levada ao Senado”.

Ao justificar a candidatura, o manifesto afirma que Inácio representa diferentes segmentos da sociedade acreana. “É por isso que afirmamos, com todas as letras: Inácio nos representa”, diz o documento, ao citar professores, servidores públicos, jovens, agricultores, povos da floresta e trabalhadores como grupos que se identificam com sua trajetória.

Os apoiadores também inserem a candidatura dentro do projeto político da esquerda para as eleições de 2026. O texto afirma que Inácio “defende a democracia e a soberania do Brasil com o presidente Lula”, “ajuda a abrir caminho para um futuro melhor com Thor Dantas no governo do Acre”, “apoia o retorno de Jorge Viana ao Senado” e conclui que “Inácio soma e multiplica”.

Na parte final, o manifesto faz um apelo para ampliar o apoio à pré-candidatura. “Este não é tempo de sermos pequenos nem de nos acovardarmos. É tempo de grandeza, de coragem e de afirmação”, afirma o documento, que conclui: “Esse alguém tem nome, tem rosto e tem lado: é o professor Inácio Moreira”.

Entre os signatários estão a porta-voz da Rede Sustentabilidade no Acre, Janaína Silva de Almeida Queiroz; o presidente estadual do PSOL, Wendel Grangeiro Macedo; diversos professores da Ufac, o presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE/Ufac), Rubisclei de Abreu Maia Junior, além de integrantes do Instituto Ecumênico Fé e Política e outras lideranças políticas e sociais.

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Manifesto – Inácio (5)