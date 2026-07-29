A obra está sendo executada com recursos de uma emenda parlamentar

A estrada beneficia diversas comunidades/Foto: Ascom

O prefeito Zequinha Lima acompanhou, na tarde desta terça-feira, 28, juntamente com o deputado federal Coronel Ulisses, o andamento das obras de recuperação de aproximadamente quatro quilômetros de ramais que beneficiam as comunidades Passo Fundo, São Luís e o Ramal do Romeu.

A obra está sendo executada com recursos de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Coronel Ulisses, no valor aproximado de R$ 1 milhão, para garantir melhores condições de trafegabilidade às famílias que vivem e produzem na região.

Os serviços incluem drenagem, elevação da plataforma da estrada e aplicação de camada vegetal, proporcionando mais segurança para o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e o deslocamento diário dos moradores, especialmente durante o período do inverno amazônico.

Moradora da Comunidade São Luís, Lucilene Menezes agradeceu pelas melhorias realizadas e destacou a importância da obra para quem utiliza o ramal diariamente.

“Essa estrada é muito importante para todos nós. Há muito tempo precisávamos desse serviço. Agora teremos mais tranquilidade para sair, levar nossos filhos para a escola e transportar nossa produção. Só temos a agradecer ao prefeito Zequinha Lima e ao deputado Coronel Ulisses por esse olhar para a nossa comunidade”, afirmou.

Autor da emenda parlamentar que viabiliza a execução da obra, o deputado federal Coronel Ulisses ressaltou o compromisso de continuar destinando recursos para fortalecer o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul.

“Fico feliz em ver esse recurso chegando onde realmente faz diferença na vida das pessoas. Investir na recuperação dos ramais é fortalecer a agricultura familiar, garantir mobilidade e melhorar a qualidade de vida das comunidades rurais. Continuaremos trabalhando para trazer mais investimentos ao município.”

O prefeito Zequinha Lima destacou que a recuperação dos ramais é uma das prioridades da gestão por representar mais oportunidades para quem vive na zona rural.

“Nosso compromisso é cuidar das pessoas, e isso passa por garantir estradas de qualidade para as comunidades rurais. Estamos recuperando esses ramais com drenagem, elevação da plataforma e aplicação de camada vegetal para assegurar um acesso mais seguro durante todo o ano. Agradeço ao deputado Coronel Ulisses pela parceria e por destinar esse importante recurso, que está permitindo levar mais desenvolvimento e dignidade às famílias da zona rural de Cruzeiro do Sul”, destacou o prefeito.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom