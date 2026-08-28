O candidato a deputado federal pelo União Brasil, médico Fábio Rueda, participou de uma passeata na tarde desta sexta-feira (27), na Baixada da Sobral, em Rio Branco.
A mobilização ocorreu no final da tarde, na principal avenida da região, e reuniu apoiadores durante a agenda de campanha do candidato na capital acreana. A atividade integra a agenda eleitoral de Rueda em Rio Branco durante o período de campanha.
Candidato a deputado federal Fábio Rueda participou de passeata/Foto: Reprodução
A Baixada da Sobral é uma das regiões de maior concentração populacional de Rio Branco. Durante a atividade, Rueda percorreu a avenida acompanhado por participantes da mobilização.
O candidato também é um dos apoiadores da campanha pela reeleição da governadora Mailza Assis.
A atividade integra a agenda eleitoral de Rueda em Rio Branco durante o período de campanha.
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