Lula citou o sucesso dos doramas, do K-pop e do cinema sul-coreano entre os brasileiros

Lula citou o sucesso dos doramas, do K-pop e do cinema sul-coreano entre os brasileiros/Foto: reprodução

Durante agenda realizada no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a influência da cultura sul-coreana no Brasil ao comentar a relação entre os dois países. Em um momento descontraído, Lula e o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, fizeram o tradicional “coração coreano” com as mãos.

Durante a declaração à imprensa, Lula citou o sucesso dos doramas, do K-pop e do cinema sul-coreano entre os brasileiros, ressaltando o fortalecimento dos laços culturais entre os dois países.

Ao destacar a trajetória da Coreia do Sul, Lula afirmou que o país se tornou uma referência mundial graças aos investimentos em educação, inovação e desenvolvimento industrial.

“É nesse contexto que a Coreia ocupa um lugar especial. Poucos países transformaram sua realidade com tanta rapidez e consistência. Em algumas décadas, o investimento em educação, inovação e capacidade industrial fizeram da Coreia uma referência mundial”, disse Lula.

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O encontro ocorreu na última segunda-feira (27) e teve como pauta a ampliação do comércio bilateral, o fortalecimento da cooperação em áreas estratégicas, além da ampliação do acesso de produtos agropecuários brasileiros ao mercado sul-coreano.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles