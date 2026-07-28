Cobrança mira pontos do Segundo Distrito/Foto: Reprodução

O vereador Maycon Moreira (PSD) cobrou do prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, a construção de paradas de ônibus na região do Segundo Distrito. O parlamentar argumenta que, após o Governo do Estado disponibilizar um ônibus para atender os moradores da localidade, tornou-se necessário oferecer uma estrutura adequada para que a população possa aguardar o transporte com segurança e conforto.

De acordo com Maycon, a responsabilidade pela instalação das paradas é do município. Ele destacou que a medida beneficiaria dezenas de famílias que utilizam o serviço diariamente e enfrentam dificuldades, principalmente para se abrigar durante as chuvas e fugir do sol escaldante do verão amazônico.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o vereador fez um apelo direto ao prefeito, cobrando uma atuação mais efetiva da administração municipal. “Prefeito, pare de jogar tudo para o governo e assuma a responsabilidade de construir paradas de ônibus aqui no Segundo Distrito. O bom era que fossem climatizadas, mas isso é pedir demais ao senhor. Faça ao menos de madeira”, declarou.

A cobrança reacende o debate sobre a infraestrutura oferecida aos moradores da região, que há anos reivindicam melhorias em serviços públicos. Até o momento, a Prefeitura de Sena Madureira não se manifestou sobre a solicitação apresentada pelo vereador.