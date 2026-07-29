As propostas foram elaboradas a partir de demandas

Candidatos a governador nas eleições deste ano/Foto: Reprodução

Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio-AC) e o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre realizam, amanhã quinta-feira, 30, no Auditório da Fecomércio-AC, em Rio Branco, a Entrega das Propostas do Setor Produtivo aos Pré-Candidatos ao Governo do Estado do Acre.

A iniciativa reunirá os pré-candidatos ao Governo do Estado para a apresentação oficial de um documento elaborado conjuntamente pelas três Federações e pelo Fórum Empresarial, contendo propostas consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do Acre.

As propostas das federações e do Fórum Empresarial foram elaboradas a partir das demandas, prioridades e contribuições de cada entidade para o desenvolvimento econômico e social do Acre. A apresentação reúne as propostas das instituições que representam diferentes segmentos do setor produtivo acreano.

Durante o encontro, cada pré-candidato terá tempo igual para apresentar suas propostas e responder aos questionamentos elaborados pelas Federações integrantes do Fórum Empresarial, assegurando tratamento isonômico a todos os participantes.

Conforme estabelecido pela organização, o evento possui caráter exclusivamente institucional e propositivo, não representando apoio, preferência ou manifestação político-partidária em favor de qualquer pré-candidato, conforme comunicado previamente às equipes convidadas.

A iniciativa reforça o compromisso das Federações e do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre com o diálogo institucional e a construção de propostas voltadas ao desenvolvimento econômico e social do Estado.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom