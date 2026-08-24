Fernanda também destacou que sua adesão ao projeto ocorreu após conhecer as propostas apresentadas pelo candidato

Fernanda Hassem/Foto: ContilNet

Durante a inauguração do comitê de campanha do candidato ao governo do Acre Alan Rick, nesta segunda-feira (24), Fernanda Hassem confirmou que fará parte da coordenação da campanha, com atuação direcionada especialmente às mulheres e às políticas públicas voltadas ao público feminino.

Fernanda explicou que não ocupará a coordenação-geral, função para a qual Jairo foi anunciado, mas terá participação na organização estadual das ações destinadas às mulheres.

“O coordenador geral da campanha foi anunciado, que é o Jairo. Eu vou assessorar nesse trabalho, mas com o trabalho das mulheres. A gente vai coordenar o estado da campanha com o trabalho das mulheres, as pautas pertencentes às mulheres, a voz”, explicou.

Com mais de 20 anos de atuação na vida pública, Fernanda afirmou que pretende levar a experiência acumulada ao longo da trajetória para a construção de propostas que atendam às necessidades das acreanas. Segundo ela, a participação feminina será uma das frentes trabalhadas durante a campanha.

“Eu sempre falo que o maior patrimônio do nosso estado é o povo, é a nossa gente. E nós temos um número de mulheres muito grande que precisam de políticas públicas e a gente vem com essa intenção de trabalhar, de conclamar as mulheres. O projeto Alan Rick, que é um projeto constituído do povo, onde a gente anda e as pessoas chamando, trazendo o nome Alan Rick. Então a gente com esse trabalho, a gente vem emprestar também todo o planejamento voltado das políticas públicas para as mulheres”, declarou.

Ao comentar o convite para integrar a campanha, Fernanda disse ter recebido a proposta com satisfação e ressaltou que sua decisão de apoiar Alan Rick foi tomada anteriormente, independentemente da possibilidade de ocupar a vaga de vice na chapa.

“Fiquei muito feliz de ter meu nome sendo pleiteado, assim como outros nomes, mas o meu ‘sim’ ao projeto de Alan Rick já tinha sido dado lá atrás. Meu apoio não dependia da questão de ser vice”, afirmou.

Fernanda também destacou que sua adesão ao projeto ocorreu após conhecer as propostas apresentadas pelo candidato. Para ela, o plano de governo contempla diferentes setores da sociedade e questões que considera importantes para o Acre.

“Vi o plano do governador, do futuro governador, conheci o plano governador e dialoga com a periferia, dialoga com a sociedade, dialoga com tantos pontos que o nosso Estado precisa. Foi dizendo ‘sim’ a esse plano de governo que eu aceitei essa proposta do senador e futuro governador Alan Rick”, concluiu.

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