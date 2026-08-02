Flávio Bolsonaro diz que aceitará resultado de 2026 e projeta TSE ‘imparcial’ sob gestão de Nunes

Convenção oficializou os nomes de Michelle e Bia Kicis na disputa por vagas no Congresso Nacional/ Foto: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência da República, afirmou neste domingo (2/8) que acatará o resultado das eleições de 2026. Durante entrevista ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, o parlamentar declarou ter confiança na imparcialidade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o pleito deste ano, estabelecendo um contraponto com a atuação da corte nas eleições de 2022.

Na avaliação do pré-candidato, o cenário da Justiça Eleitoral difere da disputa vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 2022, o TSE era presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, o tribunal é comandado pelo ministro Kassio Nunes Marques, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 2020 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Eu vou aceitar. Eu vou concorrer com essas regras e tenho certeza que o TSE, diferente de 2022, vai ser um TSE imparcial e que vai tomar todas as providências para que essa eleição ocorra com mais segurança e mais transparência. O maior interessado em que as eleições aconteçam com essa normalidade é o próprio TSE”, declarou Flávio durante a sabatina.

Apesar da expectativa de uma aparição conjunta para marcar a reaproximação política da família, o reencontro público entre Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi adiado. Internada para tratamento de um quadro severo de enxaqueca em Brasília, Michelle não compareceu à convenção do PL no Distrito Federal, realizada no início da noite deste domingo.

Durante o ato político — que homologou as candidaturas de Michelle e da deputada federal Bia Kicis (PL) ao Senado —, o pré-candidato à Presidência discursou manifestando apoio à madrasta e citando episódios semelhantes na família.

“Quero desejar aqui melhoras para Michelle, que ela se recupere rápido. Há pouco tempo nossa filha também teve essas enxaquecas fortes”, afirmou o senador no palco do evento partidário.