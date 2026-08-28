Flávio Bolsonaro fala sobre financiamento de filme em sabatina na Globo

Durante sabatina realizada nesta sexta-feira (28), na Rede Globo, Flávio Bolsonaro negou irregularidades no financiamento privado de um filme sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O senador afirmou que o assunto deve ser esclarecido sempre que necessário e sustentou que não existe impedimento para que um filho procure investidores privados interessados em financiar uma produção cinematográfica sobre o próprio pai.

“Eu não fui buscar dinheiro em Lei Rouanet, não fui buscar dinheiro em recursos públicos”, declarou. Segundo Flávio, o patrocínio foi destinado diretamente à produção do filme, sem transferência de valores para sua conta pessoal.

A jornalista Renata questionou o candidato sobre a origem milionária do financiamento e sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, preso durante investigações envolvendo suspeitas de crimes financeiros.

Na entrevista, também foi mencionada uma mensagem atribuída a Flávio e enviada ao banqueiro na véspera da prisão. O senador respondeu que seria necessário separar a relação privada envolvendo o patrocínio da atuação dele como parlamentar.

“É importante separar o tipo de relação privada que envolve esse patrocínio para o filme”, afirmou. Flávio ainda comparou o investimento na produção sobre Jair Bolsonaro com outros patrocínios privados no setor de entretenimento e negou qualquer contrapartida relacionada ao mandato no Senado.