“Vítima da maior farsa”: Flávio Bolsonaro lança candidatura e defende o pai

Senador afirmou que Jair Bolsonaro é "vítima da maior farsa que o país já presenciou"

Ofício enviado ao STF aponta que senador atua como defensor técnico do ex-presidente/ Foto: Reprodução

O Partido Liberal (PL) oficializou neste sábado (25/7) a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República nas eleições de outubro. Durante convenção nacional realizada na Arena Pacaembu, na zona oeste de São Paulo, o parlamentar iniciou o discurso com agradecimentos à família e voltou a declarar que receberá a faixa presidencial de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e três meses em prisão domiciliar.

Ao defender a trajetória do ex-mandatário, o filho mais velho do antigo chefe do Executivo classificou o pai como o “maior e mais injustiçado líder político brasileiro, vítima da maior farsa que o país já presenciou”.

O evento na capital paulista contou com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não compareceu presencialmente, mas participou por meio de uma gravação em vídeo exibida nos telões da arena.

Flávio Bolsonaro lança sua candidatura sob pressão política e enfrentando dificuldades para formalizar coligações partidárias. Até o momento, o parlamentar não atraiu legendas estratégicas capazes de ampliar a estrutura de campanha e o tempo de propaganda na televisão e no rádio.

A falta de aliados impede a definição do pré-candidato a vice-presidente, posto utilizado pela direção do PL como principal moeda de negociação. Entre os nomes cotados está o do Republicanos, que avalia a indicação da ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques.

Interlocutores do Centrão apontam entraves no diálogo de Flávio com o eleitorado moderado, mantendo a candidatura restrita ao núcleo bolsonarista. As conversas foram impactadas ainda pela recente revelação de que o senador solicitou recursos ao empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, para o financiamento de uma produção cinematográfica sobre Jair Bolsonaro.

A tendência atual de mercado político indica que as principais legendas do Centrão adotem neutralidade no primeiro turno. Caso o cenário se confirme até o término do prazo das convenções partidárias, em 5 de agosto, o PL pode disputar o Palácio do Planalto em chapa pura.

Pelas regras da Justiça Eleitoral, o período para a realização de convenções partidárias e deliberação sobre coligações segue aberto até 5 de agosto. Após a formalização, os partidos têm prazo para protocolar o registro dos candidatos, etapa em que a Justiça analisa o cumprimento dos requisitos legais de elegibilidade. A propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto.

Além de Flávio Bolsonaro (PL), apresentam-se na disputa presidencial Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo), Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Heró Bezerra (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP). O partido Missão já confirmou a candidatura de Renan Santos.