Flávio lidera corrida no Acre e pode vencer no 1º turno no estado, aponta mapa eleitoral

Levantamento baseado nas pesquisas mais recentes indica vantagem do senador do PL no Acre e em Rondônia

Senador do PL tem projeção de vitória em primeiro turno no Acre e em Rondônia/ Foto: Reprodução

Um levantamento nacional compilado com base nas pesquisas eleitorais mais recentes registradas nas unidades da Federação aponta o senador Flávio Bolsonaro (PL) na liderança das intenções de voto para a Presidência da República no Acre. Junto a Rondônia, o estado acreano integra o grupo de locais onde o parlamentar apresenta vantagem com margem para uma possível vitória ainda no primeiro turno.

No plano nacional, contudo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente em 12 estados, que concentram 67,13 milhões de eleitores, o equivalente a 42,29% do eleitorado brasileiro. Flávio Bolsonaro lidera em 7 unidades federativas, somando 29,42 milhões de votantes (18,53% do total nacional). O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), lidera isolado em seu estado natal, que reúne 5,08 milhões de eleitores (3,2% do país).

A análise das projeções estaduais mostra uma divisão clara do eleitorado na Região Norte. Enquanto Lula figura como favorito no Amazonas e no Pará, Flávio Bolsonaro consolidou liderança no Acre, em Rondônia e em Mato Grosso, impulsionado pela forte presença do setor agropecuário e pelo perfil conservador do eleitorado local.

O levantamento aponta que dez estados brasileiros já indicam tendência de definição do pleito presidencial em primeiro turno. Deste grupo, o Nordeste segue como a principal base do atual presidente, com projeção de vitória em primeiro turno em 8 dos 9 estados da região — como Bahia, Ceará, Pernambuco e Maranhão.

No Centro-Sul do país, o cenário revela maior acirramento. No Sudeste, maior colégio eleitoral do país, Lula lidera apenas em Minas Gerais. Já em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, os levantamentos apontam empate técnico entre os principais concorrentes.

Flávio Bolsonaro tem expandido sua preferência no Sul e no Centro-Oeste, onde busca consolidar o apoio do agronegócio em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Nas demais unidades da Federação, os dados indicam empate técnico ou ausência de pesquisas recentes atualizadas, como ocorre em Roraima e Alagoas. Com a definição das chapas em andamento, os pré-candidatos intensificam as articulações regionais em busca de alianças nos estados.