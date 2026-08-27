Flávio lidera disputa no Acre e abre quase 20 pontos à frente de Lula

Pesquisa Quaest ouviu 804 pessoas entre os dias 23 e 26 de agosto

Pesquisa Quaest ouviu 804 pessoas entre os dias 23 e 26 de agosto/ Foto: Reprodução

Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os eleitores acreanos em dois cenários testados pela pesquisa Quaest para a disputa pela Presidência da República. O levantamento, encomendado pela Rede Amazônica, foi divulgado nesta quinta-feira (27).

Além das intenções de voto para o Governo do Acre e o Senado, a pesquisa também ouviu os entrevistados sobre a corrida presidencial.

Foram apresentadas duas possibilidades de primeiro turno: uma sem Pablo Marçal (PRTB) e outra incluindo o nome do candidato, que registrou candidatura apesar de estar inelegível.

No cenário sem Pablo Marçal, Flávio Bolsonaro lidera com 42% das intenções de voto no Acre. Lula aparece na segunda colocação, com 25%. A diferença entre os dois é de 17 pontos percentuais.

Ronaldo Caiado (PSD) registra 5%, enquanto Renan Santos (Missão), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo) aparecem com 2% cada. Samara Martins (UP) tem 1%.

Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) aparecem com 0%.

Nesse cenário, 7% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas. Outros 14% estão indecisos.

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Na segunda simulação apresentada aos entrevistados, com Pablo Marçal entre os nomes, Flávio Bolsonaro amplia numericamente o percentual e alcança 44%. Lula registra 24%, deixando a diferença entre os dois em 20 pontos percentuais.

Ronaldo Caiado permanece com 5%, enquanto Pablo Marçal aparece com 3%. Renan Santos, Augusto Cury e Romeu Zema registram 1% cada.

Samara Martins, Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi, Edmilson Costa, Clariana Barão e Hertz Dias aparecem com 0%.

O percentual de eleitores que afirmam votar em branco, anular ou não comparecer permanece em 7%, enquanto 14% ainda não sabem em quem votar.

Encomendada pela Rede Amazônica, a pesquisa Quaest ouviu 804 pessoas entre os dias 23 e 26 de agosto. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (27) e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AC-09106/2026.